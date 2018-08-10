亞運》廚師隨行「開伙」 雅加達前線送台味

2018年08月10日 18:06 中時電子報 李弘斌 ／高雄報導 ／高雄報導

總統蔡英文10日南下國訓中心主持亞運代表團授旗典禮，也留下與選手們共進午餐。總統這麼重視選手伙食其來有自，因為本屆亞運代表團又有後勤突破，國訓中心將派遣廚師與營養師，在雅加達亞運主場館外的蘇丹公寓中繼站，「開伙」讓選手嘗到家鄉味，也是史上第一次。

出國比賽最怕水土不服，尤其2016里約奧運，選手村餐廳不少伙食都令中華隊選手卻步，射箭隊索性就地取材，在選手村宿舍克難開伙，煮一些比較簡單的食物。而以往我國運動團隊出國比賽，隨行最常見的補給品就是泡麵，可以解決吃不慣當地食物的問題，儘管運動員都知道吃泡麵很不健康。

中華奧會與體育署今年4月先赴雅加達考察亞運籌備進度與場館設施狀況，考量到選手村離主賽區有段距離，當地交通又相當糟糕，遂於主場館附近的蘇丹公寓訂了10戶套房，讓選手就近休息或接受防護治療，再敲定於該中繼站開伙的配套措施。

「國訓中心這次跟體育署討論後，決定讓我們中心的廚師和營養師陪同，幫助選手確實補充能量，並且有家鄉味的美食，讓他們更專心備戰，不用擔心要吃什麼。」國訓中心執行長李文彬說。

食材方面，除了米、麵粉、油、鹽、醬、醋等主要原料從台灣運過去，其餘則委託當地台商推薦有信譽的商家，避免吃到不新鮮的食物，菜單則由廚師與營養師溝通。儘管無法像在國訓中心吃得這麼豐盛，但能提供適合運動員的菜色，兼顧口味和營養，已是大大加分！

(中時電子報)