亞運》廚師隨行「開伙」 雅加達前線送台味

總統蔡英文（右）南下替亞運代表團授旗，也與選手共進午餐。（體育署提供）

友善列印
中時電子報
／高雄報導

總統蔡英文10日南下國訓中心主持亞運代表團授旗典禮，也留下與選手們共進午餐。總統這麼重視選手伙食其來有自，因為本屆亞運代表團又有後勤突破，國訓中心將派遣廚師與營養師，在雅加達亞運主場館外的蘇丹公寓中繼站，「開伙」讓選手嘗到家鄉味，也是史上第一次。

亞運任掌旗官 郭婞淳：像台灣一樣 雖然小力量大

蔡總統：看戴資穎比賽別轉台！

出國比賽最怕水土不服，尤其2016里約奧運，選手村餐廳不少伙食都令中華隊選手卻步，射箭隊索性就地取材，在選手村宿舍克難開伙，煮一些比較簡單的食物。而以往我國運動團隊出國比賽，隨行最常見的補給品就是泡麵，可以解決吃不慣當地食物的問題，儘管運動員都知道吃泡麵很不健康。

中華奧會與體育署今年4月先赴雅加達考察亞運籌備進度與場館設施狀況，考量到選手村離主賽區有段距離，當地交通又相當糟糕，遂於主場館附近的蘇丹公寓訂了10戶套房，讓選手就近休息或接受防護治療，再敲定於該中繼站開伙的配套措施。

「國訓中心這次跟體育署討論後，決定讓我們中心的廚師和營養師陪同，幫助選手確實補充能量，並且有家鄉味的美食，讓他們更專心備戰，不用擔心要吃什麼。」國訓中心執行長李文彬說。

食材方面，除了米、麵粉、油、鹽、醬、醋等主要原料從台灣運過去，其餘則委託當地台商推薦有信譽的商家，避免吃到不新鮮的食物，菜單則由廚師與營養師溝通。儘管無法像在國訓中心吃得這麼豐盛，但能提供適合運動員的菜色，兼顧口味和營養，已是大大加分！

(中時電子報)

《時來運轉》亞運男足率先開踢 … 亞運》亞運未開打就傳傷兵 蘇智…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。