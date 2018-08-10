中市第3屆青年事務審議會開議 林佳龍備詢傾聽青年建言

2018年08月10日 18:04 中時 陳世宗

青年代表陳顗勻指出，林市長第一屆任期即將屆滿，對3年多來的施政成果有怎樣的看法？（陳世宗攝）

林佳龍說，市府創辦青年議會3年來，除了培育青年人才，對市政也很有幫助。（陳世宗攝）

中市第3屆青年事務審議會開議林佳龍備詢傾聽青年建言。（陳世宗攝）

台中市第3屆青年事務審議會10日開議！市長林佳龍率領各局處代表備詢並進行施政報告。青年代表關切包括空氣汙染防制、東協廣場改善、花博園區、捷運綠線規劃等議題，與市府雙向溝通；林佳龍肯定青年代表對台中市政的關心，詢問準備相當充分，具體的提案也能讓市府參考採用，以推動更符合年輕人期望的市政服務。

台中市政府為鼓勵青年學子積極參與公共事務，首創「青年事務審議會」，事先安排議事規則、市政建設及市府組織說明講解，以及柳川、綠川、第2市場參訪等行程；並參考市議會運作模式，於8月10、16、17、20、21日在原台中縣議會召開第1次會議，由市長及副市長率領各局處代表備詢，讓青年代表展開議題質詢，提供市政建言。

林佳龍說，市府創辦青年議會3年來，除了培育青年人才，對市政也很有幫助。青年代表提案相當負責任，除了仔細研究、提出數據外，還會事先與各局處討論，前兩屆青年代表提出近300項的提案，被市府採用或部分採用的高達8成5之多，可見我們應該信任年輕人，只要給他們空間，他們會發揮得很好。

林佳龍指出，青年代表除質詢市府外，他們也提出具體意見，讓青年議會不致淪於秀場，只提出批評而沒有建議；而青年代表往往會有主張，接著由市府協助將其變成具體提案，好的提案市府欣然接受，目前做不到的就繼續努力。

青年代表陳顗勻指出，林市長第一屆任期即將屆滿，對3年多來的施政成果有怎樣的看法？林佳龍表示，他上任後提出的「大台中123」政策等均已定案，並逐步落實中，這些都是「十年奠基、百年榮景」，包括1條山手線與交叉形成的捷運路網，2大海空國際港，讓未來「貨從雙港出、客從雙港入」，以及山海屯的3個副都心。

林佳龍說，大台中區域計畫已經獲內政部核定通過，前瞻基礎建設預算也獲中央全面支持。此外，以青年人為中心的學、訓、用規劃，到就業、創業，以及支持以年輕人為中心的托育、托老社福政策，也獲中央部會及各縣市參考仿效。

林佳龍表示，大台中縣市合併後，最重要的是如何促進城鄉均衡發展，市府提出許多對應政策，而舉辦世界花博就是一個機會，可以爭取中央預算支持，加強偏鄉建設，進而改造台中成為花園城市，一步步朝規劃願景邁進。

青年代表賴建宏、阮大銘均關心台中市的空汙問題。賴建宏指出，秋冬之際，台中市空氣品質常受到境外汙染源影響，他建議市府考慮在台灣海峽上空設置空氣檢測器，也能讓市府有更科學的數據向民眾說明空汙成因。

林佳龍表示，境外汙染源與大氣、高度與地形環境均有關，市府及環保署已在今年3月促成國防部、中研院環境變遷中心與德國布萊梅大學合作，運用無人空拍機從不同高度垂直偵測中部地區的空汙形成原因，對症下藥，希望有助於了解中部地區空汙問題成因，從根本改善空汙問題。

身為豐原人的青年代表阮家銘則感謝林市長規劃讓葫蘆墩展區，可以在花博期間免費展出，希望在花博結束之後，可以善加規劃葫蘆墩展區的後續維護經營。

林佳龍說，市府以「後花博時期」的發展來規劃花博，而增加豐原展區，就是為了藉此營造水岸花都，因此葫蘆墩公園中的軟埤仔溪整治會持續進行，將這個公園過去未徵收的用地一併做都市計畫變更，打造克拉級鑽石公園。

青年代表林之晴關心東協廣場的樓層利用及移工權益。林佳龍表示，他對東協廣場的期許是達到「安全、清潔、有趣、多元」4個標準，因為要聚集人潮一定要安全，因此嚴格禁止過去的治安及毒品問題，並營造清潔的環境，更要引進好吃好玩、平價而有趣的店家，最後就是打造多元的環境，讓不只有東協移工才喜歡進去逛，而讓台灣人也能融為一體。

(中時 )