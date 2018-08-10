無人機攝影競賽　用空拍傳達苗栗之美

2018年08月10日 19:04 中時 何冠嫻

獲第一名的張文維出動3台無人機，視環境和視角需求，出動小台無人機拍攝。（何冠嫻翻攝）

苗栗無人機攝影競賽除頒發原本的5個獎項外，多增加4項獎項名額，避免遺珠之憾。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府首創全國先例，辦理「從空中看苗栗」無人機攝影競賽，10日在縣府舉行頒獎典禮，來自台中的張文維與黃靖如以《尋找最初的你》獲得第一名，贏得15萬元現金大獎；縣府另與工研院簽下無人機創新應用意向書建立合作關係，積極推廣無人機用途。

無人機攝影競賽從來自全國無人機玩家與攝影家88件作品中，選出9組優秀影片，除頒發前3名及2名優選獎項外，還增加最佳音樂暨美術、最佳劇本、最佳影像拍攝及最佳剪輯4個獎項。

身為評委之一的苗栗縣無人機應用服務創新發展協會理事長黎東碩表示，《尋找最初的你》的第一名影片是7位評委無異議通過，除了無人機的使用技術，該影片帶給觀眾的感動相當不容易，這也是競賽中最重要的部分。

《尋找最初的你》是由走訪過苗栗全18鄉鎮的張文維與黃靖如，以尋找熟悉的家鄉味，帶出苗栗的景點優勢和各鄉鎮的特色，透過旅程找回最初的自我。

此外，致力發展無人機應用的苗栗縣政府，苗栗縣長徐耀昌10日還和工研院機械所副所長陽毅平，簽訂無人機創新應用合作意向書，促進無人機在苗栗的發展。徐耀昌盼能藉工研院的技術與資源合作，推動苗栗的發展。

(中時 )