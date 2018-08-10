2018台灣美食展限定！來福容大飯店大啖「烤鴨三吃」超優惠千元有找

持「烤鴨三吃饗宴券」至福容大飯店，大啖美味一鴨三吃。（圖片提供／福容大飯店）

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福容大飯店經典菜餚「片皮鴨」外酥內嫩，讓人吮指回味。（圖片提供／福容大飯店）
使用「星級美味連鎖餐券」盡情大啖全台福容特色餐飲。（圖片提供／福容大飯店）
在「福容大飯店淡水漁人碼頭店」欣賞絕美日落景觀，度過快意假期。（圖片提供／福容大飯店）
情侶出遊首選「福容大飯店墾丁店」吃喝玩樂一次滿足。（圖片提供／福容大飯店）

「2018台灣美食展」今日盛大舉行，飯店業者祭出好康，搶攻4天展期商機。以美味烤鴨聞名的福容大飯店首次祭出「烤鴨三吃饗宴券」，全館限定2000張，每張僅999元，下殺5.3折優惠。

福容大飯店全新「烤鴨三吃饗宴券」餐點種類豐富，上菜時先以經典「片皮鴨」滿足饕客，鴨皮酥脆肉質軟嫩不柴，桌邊片鴨秀考驗主廚刀工，視覺味覺都滿足;緊接著品嘗「薑蔥炒鴨架」與「酸白菜鴨架湯」，道道美食讓人欲罷不能。「星級美味連鎖餐券」則適合多人聚餐使用，每張680元，買十送二，平均一張567元優惠價，可任選全台福容14個據點中西日式、港點套餐或精彩自助百匯，好友聚會必備。

大啖美食後，入住舒適客房為一天畫上完美句點。福容大飯店推出「聯合住宿套券」優惠，買十送一，平均每張2454元，折扣下殺2.3折;加碼再贈總價值2000元福容抵用券。

旅客使用「聯合住宿套券」，入住「花蓮福容」及「墾丁福容」，每人僅1227元，前往東台灣、墾丁享受美好假期;針對喜愛近距離旅行民眾，在「福容大飯店淡水漁人碼頭店」享受絕美日落景致，使用套券免費升等海景房型;全新改裝「福隆Villa」使用住宿券，享3.1折優惠，每晚3681元起。

旅展好康不等人，福容大飯店線上旅展即日起同步開跑，超低優惠要搶要快。（福容大飯店線上旅展網址：https://fullon.ticketeasy.com.tw/product/list?category_id=14&page_number=1）

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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