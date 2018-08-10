岩手縣海鮮直送！何依霈「MURA36」日式餐酒館驚豔

2018年08月10日 18:34 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

藝人何依霈開岩手縣日式餐酒館。(MURA36提供)

三陸地酒赤武酒造純米酒。(MURA36提供)

藝人何依霈投資250萬，打造「MURA36」日式餐酒館，食材主打來自三陸海岸直送海鮮以及地酒，忠實呈現在地風味。

主打的「宮古釜飯」，是三陸地區知名景點淨土之濱附近的傳統料理，每天限量供應，用同樣是岩手縣特產的鑄鐵食器「南部鐵器」導熱快、保溫性佳的特色，讓每一粒飯都鎖住食材鮮味，堪稱岩手縣最具特色的料理之一。

位於日本東北的岩手縣，是本州島上面積最大但人口密度最低的縣，靠太平洋整條海岸線稱作「三陸海岸」，由於是山谷下沉形成的鋸齒狀的典型「谷灣式海岸」，浪低水深，又是暖流跟親潮匯聚之地，盛產鮪魚、旗魚、秋刀等魚類，漁產豐富，向來被譽為「海的搖籃」。

第三次開店的何依霈指著牆上的圖案笑著說，「三陸海岸最漂亮的地方就是淨土之濱，我的店名『36』，取的就是類似三陸的諧音。我們的設計意象，就是代表純粹的三陸海岸風味。」

何依霈指出，三陸地區曾經被311海嘯嚴重侵襲，當時包括許多清酒酒造，都受到嚴重損害，現在已經從重災區重新站起來。以「赤武酒造」為例，在震災中不幸全毀，所幸後來第六代繼承人決定返鄉，重新打造從家族傳下來的清酒事業，所有員工年輕化，通通40歲以下。而以往傳統清酒不准女性參與釀造的傳統也被打破，釀造技術揚棄過去思維，使用科學技術分析控管品質，近年來也成了三陸地區，最受歡迎的地酒。

「MURA36」的招牌還有「花枝細麵」、「宮古鱈魚捲」等傳統岩手縣美食。何依霈說，台灣人對於三陸海岸料理或許有些陌生，希望能藉著她引進的道地好滋味，讓台灣人用美食了解岩手縣的文化與風味。

【店家小檔案】

店名：「MURA36」

地址：台北市大安區仁愛路四段228號

電話：02-27083060

(中時電子報)