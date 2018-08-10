今夏訪港都雄好玩! 海尼根世界級滑水道開溜

2018年08月10日 19:04 中時 柯宗緯

海尼根世界城市滑水道10日起一連10天在愛河畔登場，高市觀光局長曾姿雯（前）「撩落去」，濺得全身溼也甘之如飴。（柯宗緯攝）

海尼根世界城市滑水道10日起一連10天在愛河畔登場，不過考量安全為「大人限定」。（柯宗緯攝）

海尼根世界城市滑水道10日起一連10天在愛河畔登場，不過考量安全為「大人限定」。（柯宗緯攝）

藝人夢多也來海尼根冰櫃朝聖。（柯宗緯攝）

海尼根世界城市滑水道10日起一連10天在愛河畔登場，高市觀光局長曾姿雯（前）「撩落去」，濺得全身溼也甘之如飴。（柯宗緯攝）

海尼根世界城市滑水道活動也結合貨櫃裝置藝術，民眾可以拍照打卡。（柯宗緯攝）

今夏訪港都「雄」好玩！八月天3大水域活動沁涼又消暑。愛河畔海尼根世界城市滑水道10日起一連10天，全長170公尺巨型滑水道免費玩；旗津黑沙玩藝節有「陽光青春運動趴」力邀高捷少女來挑戰、蓮池潭彈跳音樂節則祭星光彈跳包。

海尼根台灣分公司行銷總監方靜雯表示，此次將平日散步的愛河河畔步道，搖身一變為刺激有趣巨型滑水道，總共有4層樓高、全長170公尺長，免費提供遊客體驗，但因安全考量唯有年滿18歲成人才能玩。

「很爽快！」今天高市觀光局長曾姿雯「撩落去」親身體驗滑水樂趣，她樂見業者將這世界級滑水道第1站來到高雄，遊客可以邊玩水，邊欣賞愛河風光。

另外，旅宿業者也搶搭這股盛夏商機，祭出專案優惠。漢來大飯店於8/11～8/19推出「漢來世界城市滑水道專案」讓房客快速通關玩滑水道。專案提供市景精緻雙人房，每房NT$ 3,099 起，已有手環的民眾可以$ 2,999 起的優惠價住宿市景精緻雙人房。

西子灣大飯店站前館提供「1768一起溜吧！」專案，8/10～8/19 活動期間清涼專案價，平日每房只要$1768(含早餐)，並有「加大雙人按摩浴缸」，每日限五間。

英迪格酒店暑假入住每晚只要3,700元起，帶遊客走訪網紅景點，像是乘坐高捷還有機會和小丸子碰面、棧貳庫前的純白旋轉木馬、大義倉庫群「無關實驗書店」、海尼根城市滑水道。

(中時 )