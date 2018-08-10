只此三天 天津曬衣節開賣上萬件50元衣

：「天津夏日曬衣節」10日至12日在天津服飾商圈登場，特價區冷氣房有50、100元均一價衣服超過過上萬件，不少民眾趕來搶便宜。（馮惠宜攝）

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「2018台中天津夏日曬衣節」10日登場，特別舉辦曬衣鐵人三項活動，參賽者穿著胖胖裝服飾踢足球。（馮惠宜攝）

誰說萬物皆漲，台中規模最大、連續舉辦16年的「天津夏日曬衣節」10日起登場，超過300店家進行春夏清倉大拍賣，16年來特賣區堅持以50、100元均一價出清，今年數量更高達三萬件以上；此外，響應花博，活動期間在會員店家購買服飾時出示「花博卡」，除特價品外，可享服飾8折優惠，期盼民眾買得盡興。

「2018台中天津夏日曬衣節」10日在天津路二段與中清路舞台盛大開幕，天津服飾商圈還特別舉辦曬衣鐵人三項活動，參賽者穿著胖胖裝服飾踢足球、洗衣服、曬衣服等趣味遊戲，吸引人群駐足觀賞。

為慶祝台中世界花卉博覽會今年11月3日即將開幕，林副市長說，天津商圈更推出「花博卡享優惠」，曬衣節活動期間，民眾在會員店家出示「花博卡」，除特賣品外，可享服飾8折，鼓勵民眾善用花博卡享優惠。

天津商圈主委李進祥表示，天津商圈每年暑假皆舉辦50、100元均一價特賣會，為讓民眾擁有舒適的購衣空間，商圈更貼心準備冷氣房，因而吸引許多慕名前來的消費民眾，去年在三天內創下百萬元佳績，為店家帶來人潮與商機。

今年活動為迎接情人節，天津商圈於11日晚上6點推出露天電影院，在天津路上設置專業電影設備，播放情人必看電影「我就要你好好的」，更推出提前於網路預約情人雅座套餐，當日即贈送充氣浴缸或充氣沙發，搭配美食、啤酒無限暢飲等組合，讓民眾體驗不一樣浪漫情人節。

(中時 )

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