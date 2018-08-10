中秋月餅大戰一觸即發「特色禮盒」自用送禮兩相宜！

2018年08月10日 19:04 中時 徐力剛

「麗緻旋月」禮盒發揮巧思採用鏤空設計，鑲嵌原創魔術方塊。（圖片提供／麗緻餐旅集團）

經典蘇式月餅禮盒「月圓雙獻」，8入售價640元／盒（需前3天預定）。（圖片提供／華泰大飯店集團）

迎接中秋到來，麗緻坊大玩創意，以魔術方塊為設計主軸，打造全新「麗緻旋月」中秋禮盒，即日起全台門市開放預購，內含巧克力紅酒覆盆莓、熱帶水果茶、紫薯奶黃和伯爵蜜柚月餅與3款達克瓦茲。此次麗緻坊找來知名插畫家邱馨怡合作，外盒融合自然筆觸和奇幻畫風，刻劃麗緻熊與玉兔團圓場景，鏤空外盒鑲嵌原創魔術方塊，翻轉可組成藝術畫作。

特製「巧克力紅酒覆盆莓」月餅，精選比利時巧克力為食材，內餡加入覆盆莓、波爾多紅酒製作，一口咬下濃醇酒香直衝腦門，苦中帶甜巧克力繚繞舌尖不散;今年大膽使用茶葉元素入饌，全新「伯爵蜜柚」月餅混合伯爵茶與日本蜜柚絲，伯爵特有佛手柑香氣與茶香混合，風味清爽宜人。

達克瓦茲部分，「咖啡蘭姆」口味巧妙融合咖啡與奶香，搭配蘭姆酒漬葡萄點綴，可感受木質香氣，適合搭配熱茶享用;「茶香蔓越莓」口味以燻入柑橘與檸檬風味伯爵茶為基底，加入蔓越莓提出風味，愈吃愈涮嘴。早鳥優惠開跑，即日起至8月31日止，凡購買「麗緻旋月」中秋禮盒，享85折優惠價。

華泰王子大飯店、華漾大飯店聯手推出「月圓雙獻」四色月餅禮盒，包括「抹茶棗泥松子」、「南瓜五仁豆沙」、「杏仁白玉豆沙」、「竹炭奶皇鹹蛋」4種口味，搭配主廚特製綠、橘、白、黑色繽紛餅皮，視覺感十足，即日起至9月18日限期販售。

蘇式月餅講求餅皮層層堆疊與內餡搭配，長時間烘烤餅皮，香味濃郁鬆軟，佐以特色餡料享用。全新「抹茶棗泥松子」月餅做工繁複，主廚融合日式抹茶與中式棗泥風味，加入松子增添紮實口感;養身族群最愛「竹炭奶皇鹹蛋」月餅，以傳統奶皇鹹蛋混搭竹炭，帶給味蕾全新衝擊。

(中時 )