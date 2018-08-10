高雄》深入綠鐵票倉敢戰、肯戰 黃創夏：韓國瑜已經贏了！

2018年08月10日 18:41 中時電子報 黃麗蓉

國民黨在2014到2016年大潰敗之後，雖仍是所謂的最大在野黨，但領導人昏聵無能、胡亂指揮，資深媒體人黃創夏直指，在此景況，深入敵後、孤立無援的國民黨高雄市長參選人韓國瑜，真的會贏得這一戰嗎？但不論最後結局如何，能戰、肯戰的他，比起那些只會吹冷氣的，韓國瑜已經贏了！

黃創夏指出，沒有經費、沒有人馬韓國瑜，竟然在高雄打出了氣勢，「自己的轎子自己抬」，在沒有競選總部、後援會的狀況下，竟能在高雄市打的風風火火。

他點出，高市選戰，很多人雖對韓國瑜是否真的會贏，充滿疑慮，因難度太高了。但回頭看看國民黨在北市的無能為力、桃園市的不戰自潰、新竹縣的毫無章法‧‧‧，在國民黨的慘潰和領導人昏聵當中，韓國瑜至少贏得了許多人的尊敬。

黃創夏在nownews「名家論壇」撰文指出，不論選舉最後結局如何，原來國民黨內還有一個韓國瑜能戰、肯戰，光是這一點，韓國瑜已經無愧於李光前、王生明、孫運璿、尹仲容‧‧‧這些救亡圖存的國民黨先進。因此不需要等到高雄市最後開票，韓國瑜能在國民黨這顆夕陽完全隱沒到黑暗之前，綻放出最後的耀眼光芒，比起那些只會吹冷氣的「夕陽餘暉」們，韓國瑜已經贏了！贏得很多選民對韓國瑜敢戰、肯戰氣魄的敬意！

(中時電子報)