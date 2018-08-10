全國首座「雙綠能電廠」啟用 年發電38萬度

2018年08月10日 19:04 中時 王文吉

台電董事長楊偉甫（中）等人出席大甲溪水上光電站啟用典禮。（王文吉攝）

台電斥資2400餘萬元，於大甲溪水力發電廠馬鞍後池，設置水上太陽光電站，1年可發38萬度電，減少123萬噸碳排放量。（王文吉攝）

台電將光電板角度設定在8至15度，光線不會折射到岸邊。（王文吉攝）

馬鞍後池水上太陽光電站設置容量300瓩，3月已併聯發電，1年可發38萬度電。（王文吉攝）

台電推動「水上種電」，斥資2400餘萬元，於大甲溪水力發電廠馬鞍後池，設置水上太陽光電站，董事長楊偉甫10日宣布全國首座「雙綠能電廠」啟用。台電表示，馬鞍後池擁有良好日照，水上光電設置容量300瓩，3月已併聯發電，1年可發38萬度電，等同超過1千戶家庭月用電量，每年可減少123萬噸碳排放量。

1040片太陽能板鋪設在馬鞍後池中央，靜靜地吸納陽光能量，轉化為電能，面積約3000平方公尺，頗為壯觀。副廠長劉演鎮表示，該池平時是調節發電與下游用水的備用蓄水池，因日照充足、周遭無遮蔽建築，且水深較淺而平坦、水位穩定等優點，因而結合水力與水上光電，打造全國首座「雙綠能電廠」。

台電再生能源處副處長林明成說明，水上光電又稱浮動型太陽光電，透過水面浮台結合太陽光電模組，善用寬闊水域的良好日照來發電。設在水上有助降溫，也可提高發電效率，另對水力電廠而言，設置水上光電可減少水份蒸散、抑制藻類增生及減緩優養化等，日本、韓國、英國、比利時等國皆設有水上光電站。

台電表示，水上光電工程採用耐酸鹼、抗溶出等材質，水源經由電廠、自來水公司、給水廠等檢測，確保水質無虞，才做後續利用。另光電板角度設定在8至15度，光線不會折射到岸邊，且玻璃表面也經過絨面處理，可再減少反射量，並增加光線入射量，提升發電效率。

台電強調，大甲溪電廠除首創「雙綠能電廠」，也將再利用馬鞍後池與天輪壩的放流量及水位落差，設置小水力發電，裝置容量合計1.7百萬瓦，預計2019年動工、2021年商轉，屆時1年可再增加850萬度綠色再生能源電力。

(中時 )