補參選漏洞 內政部修法ing：未來行刑權時效消滅者未來不得參選

2018年08月10日 18:58 中時 張理國

新北市議員蔡錦賢1998年間犯預備賄選罪，被法院判處有期徒刑後逃匿，待行刑權時效過後回台，兩度參選新北市議員。監察院以內政部遲未修法為由，提出糾正。內政部表示尊重監察院糾正，事實上，該條文行政院已審查完畢，目前只差院會通過。依照修正草案，未來行刑權時效消滅者不得參選。

內政部表示，基於維護選舉公平性，貫徹杜絕賄選之政策，避免候選人利用行刑權時效規避法律限制參選，內政部在今年行政院審查《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案時，已將行刑權時效消滅者，不得登記為候選人限制規定納入草案，並經行政院審查通過，待院會討論通過後，將函送立法院審議。

民政司表示，修正案2月間已由政務委員羅秉成審查完畢，但由於修法內容複雜，非僅本項修正，可能因此尚未排入行政院會審查。

另外，內政部也說，立法院也有委員提出公職人員選舉罷免法第26條條文修正草案，將行刑權時效消滅而未執行，列為候選人消極資格，已經內政委員會初審通過，若朝野黨團有修法共識，內政部也樂觀其成。

內政部說明，依據公職人員選舉罷免法規定，候選人資格之審定，係屬各級選舉委員會權責，內政部尊重中央選舉委員會決定，並將積極推動公職人員選舉罷免法修正草案完成修法，以維護選舉公平公正性。

(中時 )