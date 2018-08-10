補參選漏洞 內政部修法ing：未來行刑權時效消滅者未來不得參選

友善列印
中時

新北市議員蔡錦賢1998年間犯預備賄選罪，被法院判處有期徒刑後逃匿，待行刑權時效過後回台，兩度參選新北市議員。監察院以內政部遲未修法為由，提出糾正。內政部表示尊重監察院糾正，事實上，該條文行政院已審查完畢，目前只差院會通過。依照修正草案，未來行刑權時效消滅者不得參選。

內政部表示，基於維護選舉公平性，貫徹杜絕賄選之政策，避免候選人利用行刑權時效規避法律限制參選，內政部在今年行政院審查《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案時，已將行刑權時效消滅者，不得登記為候選人限制規定納入草案，並經行政院審查通過，待院會討論通過後，將函送立法院審議。

民政司表示，修正案2月間已由政務委員羅秉成審查完畢，但由於修法內容複雜，非僅本項修正，可能因此尚未排入行政院會審查。

另外，內政部也說，立法院也有委員提出公職人員選舉罷免法第26條條文修正草案，將行刑權時效消滅而未執行，列為候選人消極資格，已經內政委員會初審通過，若朝野黨團有修法共識，內政部也樂觀其成。

內政部說明，依據公職人員選舉罷免法規定，候選人資格之審定，係屬各級選舉委員會權責，內政部尊重中央選舉委員會決定，並將積極推動公職人員選舉罷免法修正草案完成修法，以維護選舉公平公正性。

(中時 )

高雄》深入綠鐵票倉敢戰、肯戰 … 開除挺柯里長!？ 蔡正元分析力勸…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。