纖紅蜻蜓、燄紅蜻蜓傻傻分不清？蓮華池寶地兩種都有

2018年08月10日 19:05 中時 沈揮勝

蓮華池同時也見燄紅蜻蜓，牠的尾端（肛付器）是上翹的，翅痣是紅褐色。（沈揮勝攝）

纖紅蜻蜓(上)與燄紅蜻蜓(下)，乍看幾乎一模一樣。顏色不是主要辨別依據，新蟲、老熟與拍攝時的光線條件，都會造成色澤改變。（沈揮勝攝）

上面那隻是纖紅蜻蜓，下面者為燄紅蜻蜓。顏色不是主要辨別依據，新蟲、老熟與拍攝時的光線條件，都會造成色澤改變。（沈揮勝攝）

南投縣日月潭附近的蓮華池研究中心有1種美麗的紅色蜻蜓，以往被生態界視為主分布北台灣的燄紅蜻蜓。2013年學者陳賜隆等發現牠是全球分布最狹隘的稀有新種蜻蜓，正式發表命名「纖紅蜻蜓」。8月8日父親節，雲林縣生態觀察者吳登立到日月潭訪友，與友人拍攝纖紅蜻蜓時，發現該棲地中也有燄紅蜻蜓，讓學術界驚呼：「蓮華池真的是生態寶地、兩種都有。」

「以前蓮華池看到的燄紅蜻蜓，應該都是纖紅蜻蜓被誤認！」5年前陳賜隆、葉文琪、唐欣潔與吳韋廷等4名專家，共同在國際知名分類學期刊《Zootaxa》，發表纖紅蜻蜓(Sympetrum nantouensis Tang,Yeh&Chen,2013)後，燄紅與纖紅誤認之說，基本上已成生態界共識。

但這次在蓮華池沼澤地的纖紅蜻蜓大本營看到且拍到如假包換的燄紅蜻蜓活動證據，確實引起不少討論。

陳賜隆與知名的蜻蜓專家秋寒煙都說，蓮華池還是有少數的燄紅蜻蜓。

陳賜隆解釋，纖紅蜻蜓與燄紅蜻蜓長得神似、不易辨識，最直接明確的分辨方法是纖紅的肛付器（尾部最末端）是平直的、翅痣是黑色的，燄紅的肛付器則是上翹如牛角形的、翅痣紅褐色。

(中時 )