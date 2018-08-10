樂器工廠搭花博熱潮 開發「石虎」拇指鋼琴

音樂城市工廠開發「石虎」卡林巴琴，將在台中世界花博3大展館紀念品區上架銷售，有3款、4種材質，最低價位2000元有找。（王文吉攝）

友善列印
中時
卡林巴琴又稱拇指鋼琴，業者推出「石虎」雷射雕刻，首批限量1千組。（王文吉攝）
台中港酒店推出花博主題家庭房，家庭房型1晚4000元有找。（王文吉攝）
來虎追蝴蝶、樂虎跳花舞透過雷射雕刻躍上琴面。（王文吉攝）
台中港酒店推出花博主題家庭房，家庭房型1晚4000元有找。（王文吉攝）
福容大飯店推出花博全包式假期。（王文吉攝）

2018台中世界花博將於11月登場，市府預估可吸引超過800萬參觀人次，許多企業紛紛搶攻花博商機。音樂城市工廠開發「石虎」卡林巴琴，將在3大展館紀念品區上架銷售，台中港酒店推出早鳥花博優惠，主題家庭房4千元有找，福容大飯店則推出花博全包式假期，預計9月開放訂房，消息一出，詢問電話就接到手軟。

為搶搭花博順風車，音樂城市工廠開發3款「石虎」卡林巴琴，木質琴身雷射雕刻石虎家族成員，虎爸、虎媽、樂虎、來虎、歐米馬等分別彈手風琴、拉小提琴、跳花舞、追蝴蝶等。鄭啟富表示，在與花博營運團隊洽談後，已通過初審，預計在3大展館紀念品區銷售。

卡林巴琴音色清亮悅耳，達人張元瑞彈奏花博主題曲《請聽》，展現精湛滑音技巧，他說，「卡林巴琴1分鐘就能學會，不怕3分鐘熱度」，最中央是Do，左起是Re、右起是Mi，左右依序發出不同音階，和弦類似吉他，只要有簡譜就可彈奏，號稱是最好上手的樂器之一。

為搶食花博的住房商機，台中港酒店推出早鳥花博主題套房住房優惠，家庭房型1晚4000元有找，並搭配木匠兄妹木工坊，推出石虎存錢筒、與花有約組子杯墊等親子DIY活動。

福容大飯店推出花博全包式假期，內容包含雙人房一泊二食、摩天輪、探索樂園及花博門票等，還加贈「旅客貼心包」，有扇子、濕紙巾、貼足布等，讓旅客放心逛花博，預計9月開放訂房，消息一出，電話就接到手軟，尤其跨年4天連假，許多北、高的旅客早早來電洽詢。

(中時 )

纖紅蜻蜓、燄紅蜻蜓傻傻分不清？… 機師罷工協商 華航初步有共識 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。