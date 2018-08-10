華山分屍案恐有共犯！ 同在場鄭姓關係人前往刑事局測謊

華山藝文中心附近授課的37歲陳姓射箭教練性侵高姓女學員不成，竟出手掐死對方，再以菜刀分屍，載往陽明山棄屍。（劉宗龍攝）

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中時電子報
、中國時報記者/

華山分屍案衝線重大轉折！兇嫌陳柏謙性侵高姓女學員不成，竟殘忍殺害並分屍丟棄陽明山區，還將高女的乳房和下體切割下來，準備製成標本。檢警調查，一名當天在場的鄭姓關係人因前往大陸工作，案發後才向檢警說明當時狀況由於他的口供與案情有多處不符，而且手機定位也顯示他在小木屋，刑事局今(10)日下午請鄭姓關係人前來測謊，預計報告會在3至5天內出爐。

37歲射箭教練陳伯謙因性侵高姓女學員不成，在華山草原小木屋掐死高女，再冷血將遺體分屍7袋棄屍山區，檢方訊後，以陳嫌涉嫌重大，有逃亡及減證之虞，向台北地院聲請羈押獲准，檢警還在陳嫌住處搜到被害者乳房和下體標本，還在相驗被害者遺體時，不否認被害者生前或死後受到性侵。

該名關係人為45歲鄭姓男子，從事樂器維修，經常往返兩岸工作，之前是在台灣刀藝協會辦活動時，認識陳嫌，5月31日他回台灣，就到華山特區找陳嫌。他供稱，當晚10點半左右，除了陳、高女之外，還有台北藝術大學的3名學生，後來他們去超商買啤酒，大家就喝酒閒聊，高女當時是躺在1張床上玩電腦，有一搭沒一搭接話。

鄭男說後來酒喝完，他剛好從大陸帶回8瓶小罐裝的白酒，也拿出來給大家喝，高女因好奇喝了一點點，11點之後，3名大學生先離開，他大概是凌晨12點左右也離去，走時就剩下陳、高2人，鄭男表示不知陳後來會凶殘殺人，對整個犯案過程他也不知情。

然而，檢警表示，鄭男說詞有許多地方與案情兜不攏，刑事局今日下午請鄭男前來測謊，預計報告會在3至5天內出爐。

(中時電子報)

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