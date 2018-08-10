機師罷工協商 華航初步有共識 長榮7主管接力出席

2018年08月10日 19:05 中時 蔡依珍

取得罷工權的機師工會10日和華航、長榮首次協商，長榮派出人事室副總普維屏等7人，工會則有理事長李信燕等7位長榮機師。（蔡依珍攝）

取得罷工權的機師工會10日和華航、長榮首次協商，長榮派出人事室副總普維屏等7人，工會則有理事長李信燕等7位長榮機師。（蔡依珍攝）

桃園市機師職業工會10日和華航、長榮兩公司展開協商，率先登場的華航已於17點結束，勞動局長王安邦表示雙方有初步共識，將於下周同一時間2度協商，隨即投入長榮的協商，長榮由人事室副總普維屏等7位主管出席，預計晚間20點結束。

桃園市機師職業工會罷工投票6日結束，7日開票以97.9％的支持率，華航和長榮機師同時取得合法罷工權，在桃園市勞動局協調下，今兩家航空公司分別與工會展開首次協商，因工會理事長李信燕和副理事長陳祥麟分屬長榮和華航的機師，2場協商也由2人分別擔任代表，非自己公司的會議即在致意後先行離去。

率先登場的華航，由航務部門資深副總高星潢等6主管，和陳祥麟等5名華航機師、以及2名顧問協商，歷經3小時閉門會議，陳祥麟會後表示勞資雙方已有初步進展，將於下周五同一時間展開2度協商，至於聚焦商談的內容則不願多透露，希望資方持續釋出更多善意，一同為飛安努力。與會者透露，協商氣氛輕鬆，最後甚至關注自己在媒體即時新聞中的表現。

緊接著在17點登場的長榮分會勞資調解，長榮派出7位主管，包括人事室副總普維屏、協理張祖俊、副協理許平，法務室協理許惠森，航行本部副總陳有玉、執行總機長彭雙勇、經理蔡福居。勞方則有工會理事長李信燕、理事梁學賢、李宗憲、陳志豪、廖伯軒和黃牧為等6位長榮機師與談。

李信燕會前表示，協商沒有聚焦的訴求，希望所有爭議項目都能得到資方善意的回應，尤其在態度上展現誠意，針對提出的問題能徹底討論、說明公司的因應策略。

長榮和華航的勞資雙方都強調，將由勞動局統一對外說明，不願談論協商細節，態度相當保守，尤其工會代表都語帶保留，不希望協商曙光再節外生枝，但據了解，機師們普遍認為2公司派出的代表和過去幾乎是「原班人馬」，看不出「善意」，甚至有人直言「看到名單本來不想來」，希望能有更高層級、更有決策力的資方代表出席，共同磋商。

(中時 )