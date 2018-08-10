送禮送到心坎裡～「客製化禮盒」大行其道

2018年08月10日 19:48 中時 徐力剛

小茶栽堂「紅采禮盒」外型典雅大方，深受女性族群喜愛。（圖片提供／小茶栽堂）

「馬卡龍牛軋糖2入組(原味／草莓)」，售價65元。（圖片提供／小茶栽堂）

中華民族送禮文化淵遠流長，如何送到對方心坎裡是門大學問，好樣VVG、小茶栽堂打造特製款禮盒，自用送禮兩相宜。

好樣VVG全新「月來躍好」禮盒，內含香蔥馬告餅乾、艾草芝麻餅乾及好樣嚴選綜合茶組，手工餅乾加入台灣在地食材馬告、艾草入饌，其中「香蔥馬告餅乾」加入原住民慣用馬告香料，放入烤箱烤製後撒上些許海鹽提味，口感酥脆爽口，尾韻帶有淡淡黑胡椒、薑和檸檬香氣，清爽無負擔。另款「艾草芝麻餅乾」混合艾草與白芝麻，層次感豐富。

禮盒配置台灣紅玉紅茶及嚴選凍頂烏龍茶2款茶品，嚴選台茶18號製作「台灣紅玉紅茶」，濃醇耐泡不苦澀，磚紅色茶湯芳香迷人，帶有天然肉桂與薄荷香;另款「嚴選凍頂烏龍茶」選用南投鹿谷茶區生產茶葉，由製茶老師傅獨特焙茶功夫製作，輕啜茶湯清新桂花香滿溢口中。

小茶栽堂打造最新「紅采禮盒」，8月14日全台門市同步販售，外盒以少女最愛粉嫩色系為設計主軸，綴上典雅醇紅色緞帶，象徵真摯感情。消費者可依照個人喜好挑選商品，包括經典茶品、馬卡龍牛軋糖或法式餅乾等甜點，多重美味一次滿足。

甜點控必備「馬卡龍牛軋糖」，甜點主廚巧妙結合法式馬卡龍與傳統牛軋糖的，精選法國奶油、低溫烘焙西班牙杏仁粉為食材，經多次反覆壓摺增加黏性，再放入開心果、杏仁粒、榛果、夏威夷堅果等，外層包裹鮮豔色澤馬卡龍，提供原味、草莓、野莓紅茶、抹茶4種風味選擇，初嘗外脆內軟帶有淡淡甜味，是店內明星商品之一。

(中時 )