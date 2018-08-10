高雄「以住代護眷村民宿」 1個月逾千人看屋

高市文化局首創眷村民宿政策，7月1日開放至今已有超過千人看屋，最後1場將於8月14日結束。（林宏聰攝）

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高市文化局首創眷村民宿政策，鳳山黃埔新村、左營建業新村共釋出27戶，7月1日開放後已超過千人看屋，有人連續看好幾次，對眷村房舍經營民宿興致勃勃，14日將是最終場，文化局呼籲市民把握機會，利用最後1個周末前往看屋。

高雄擁有海陸空三軍眷村，市府領先全國首創眷村民宿政策，鳳山黃埔新村釋出13戶、左營建業新村釋出14戶，申請者前2年免租金、權利金，也就是說，進駐初期只要負擔裝修、營運成本，專心服務遊客體驗眷村，真正達成眷村活化目標。

高市文化局表示，7月1日至今共安排65場次看屋活動，累積已超過千人看屋，遠從台北來的劉小姐兒時住在岡山空軍眷村，很懷念童年環境，可惜當時的眷村已被拆，她得知高雄推出這項計畫，幾乎每周末都南下看屋，對經營民宿滿懷期待。

看屋民眾中也不乏民宿業者，台南盧小姐已有4年經營民宿經驗，她認為高雄眷村建築與環境別具特色，相當適合經營民宿，且租金相對優惠，非常有吸引力，更重要的是市府承諾協助取得合法經營執照，讓申請者很放心。

文化局指出，以住代護眷村民宿計畫分為「看屋、投件、徵選、簽約」4階段，相關內容已公告於以住代護官網，8月14日看屋截止後，收件期限至9月14日止，提醒有興趣投件的民眾把握時間。

(中時 )

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