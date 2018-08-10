金門試行「一國兩制」？ 洪秀柱：在民進黨一念之間

2018年08月10日 19:22 中時 李金生

楊鎮浯陣營成立競選辦公室，虔誠遵循古禮上香祈福。（李金生攝）

楊鎮浯陣營成立競選辦公室，國民黨前主席洪秀柱（左）跨海助陣。（李金生攝）

林靈（右一）和吳佩雯（左一）將分別出任楊鎮浯（中）陣營的媒體聯人和總部發言人。（李金生攝）

針對金門副縣長吳成典提出以金門做為從「金廈雙子城」過渡為「一國兩制」試點的構想，9日跨海替縣長參選人楊鎮浯拉抬聲勢的國民黨前主席洪秀柱表示，「也不是不可以！」強調尤其是民進黨政府，「一念之間」即可在歷史上留下1個非常好的紀錄。

洪秀柱表示，她曾說過兩岸要分治不分裂，就是不搞台獨，而分治就像習近平所說的尊重台澎金馬，台灣人民的生活制度和習慣。至於讓金門先行先試，做為「一國兩制」試點也不是不可以的事。

但她強調，兩岸都要把心結打開，尤其是民進黨政府，「一念之間」就可以在歷史上留下1個非常好的紀錄，兩岸也可以和諧相處，往一個大開大闔，更好的境界邁進。

洪秀柱指出，憲法明定大陸跟台澎金馬都是中國的一部分，而這個中國就是中華民國；另在兩岸人民關係條例中，大陸是大陸地區，台澎金馬叫做台灣地區，都屬於一個中國，期盼在這樣一個認知下，「兩岸一家親、兩岸一家人」求同化異達到互補、互助的目標。

楊鎮浯也表示，對大多數的金門鄉親來說，「金廈共同生活圈」早已形成，鄉親在意的並不是用哪種「名義」與大陸共同發展，而是兩岸能和平、穩定的走下去，更重要的是金門要成為兩岸的橋梁，借力兩岸讓金門走向更寬廣的路，不要讓金門再一次成為兩岸的衝突點。

洪秀柱在連2天的金門行程中，將與小金門鄉親開講，並陪同楊鎮浯在最熱鬧的東林掃街，希望進一步拉抬他的聲勢。

她強調，蔡英文總統一天到晚說點亮台灣，完全忘掉金馬，面對這樣棄金門於不顧的領導人，期盼楊鎮浯在年底選戰為金門爭一口氣，也為國民黨爭一口氣。

(中時 )