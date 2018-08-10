新店警友站、區公所辦理反毒園遊會 19日登場

新北市新店區公所、新北市警察之友會新店辦事處碧潭警友站及松山慈惠堂等20多個機關及民間團體，將於8月19日在碧潭東岸舉行「全民合作-反毒、防災暨交通安全、衛福、其他政令宣導活動」園遊會。（葉書宏翻攝）

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新北市新店區公所、新北市警察之友會新店辦事處碧潭警友站及松山慈惠堂等20多個機關及民間團體，將於8月19日在碧潭東岸舉行「全民合作-反毒、防災暨交通安全、衛福、其他政令宣導活動」園遊會。（葉書宏翻攝）
新北市新店區公所、新北市警察之友會新店辦事處碧潭警友站及松山慈惠堂等20多個機關及民間團體，將於8月19日在碧潭東岸舉行「全民合作-反毒、防災暨交通安全、衛福、其他政令宣導活動」園遊會。（葉書宏翻攝）
新北市新店區公所、新北市警察之友會新店辦事處碧潭警友站及松山慈惠堂等20多個機關及民間團體，將於8月19日在碧潭東岸舉行「全民合作-反毒、防災暨交通安全、衛福、其他政令宣導活動」園遊會。（葉書宏翻攝）

新北市新店區公所、新北市警察之友會新店辦事處碧潭警友站及松山慈惠堂等20多個機關及民間團體，將於8月19日在碧潭東岸舉行「全民合作-反毒、防災暨交通安全、衛福、其他政令宣導活動」園遊會。

現場設有40個宣導攤位，除宣導反毒及防災等觀念，帥氣的大型重機、騎警隊及警犬隊也來到現場供民眾合影，還有道地的美食跟摸彩活動，活動有好吃的、好玩的，又有有獎徵答，歡迎民眾當天踴躍參加。

新店區長林煌源表示，新北市連續4年獲得行政院「青春專案」評比冠軍，106年7月還成立毒品防治辦公室，宣示打擊毒品決心。有鑑於此，這次集合諸多單位共同舉辦反毒防災宣導活動，就是希望結合公私部門與全民合作的力量，呼籲大家共同拒絕毒品，讓年輕朋友遠離毒品誘惑。

松山慈惠堂堂主郭葉子也表示，希望透過本次活動，達到寓教於樂的效果，讓民眾在遊樂中，將正確的觀念深植腦海中，同時也讓大家一起關心毒品猖獗的問題，共同維護良好的社會風俗與生活品質。

活動當天有精采的節目表演，並且免費供應咖啡、炒米粉與綠豆湯等美食，另外還有摸彩活動，民眾只要憑有效發票3張或是闖關蓋滿章後，即可領取摸彩券，獎項有100台變速腳踏車、100個收納盒及5台43型液晶電視等。現場40個攤位將以有趣的方式宣導政令，反毒教育宣導攤位將陳列毒品模型讓民眾認識；交通安全宣導攤位則是藉由酒駕模擬眼鏡、警用大型重機車、騎警隊、警犬隊宣導反酒駕的重要性，歡迎民眾帶著家人與親友，一同來參加。

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(中時 )

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