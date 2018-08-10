美軍考慮在太空部署導彈防禦系統

2018年08月10日 19:57 中時電子報 盧伯華

美國《國防新聞週刊》(Defense News）引述美國導彈防禦局(MDA)局長格里夫斯中將(Lt. Gen. Samuel Greaves)在一次座談會上的話說，該局不排除發展並部署一個以太空為基礎的彈導防禦系統，目前五角大廈與國會也正積極討論有關在太空部署導彈防禦系統的問題。

報導說，格里夫斯中將表示，國會最近一年來積極探討在太空部署特殊的偵測設施的構想，給了軍方很多指導意見與方向。他說，現有的導彈防禦措施仍需持續加強，但也必須著眼於未來的可能威脅。

報導指出，國會將依據2018財務年度的彈導防禦計劃內容再做調整，做為2019國防授權法案的基礎。

據報導，美國太空目標監視系統或許會成為此項目的基礎。反導防禦系統太空組件極有可能能夠在導彈從地面發射之時刻其就對其開始跟蹤，並搜集傳輸有關旨成功攔截目標的信息。

格里夫斯中將指出，發展以太空為基礎的導彈防禦系統的技術相對來說並不困難，過去之所以沒有往這方面發展，純粹是政策的因素，因為美國從來沒有在太空中部署武器。過去數十年來雖然對此有不少研究，但因無法實地進行測試，因此對建立此一系統的可能花費將非常難以估計。目前初步的估算，需要花費約為百億美元之譜，不過這樣的經費預估可能還有許多變數。

(中時電子報)