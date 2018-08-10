偽製降血脂藥冠脂妥 密醫潘立武判8年10月

涉嫌偽製降血脂藥物「冠脂妥」的潘立武、潘駿達、周應欽、游孟翰等人，去年6月遭檢方求以20年重刑起訴，新北地方法院10日依違反藥事法等罪名，判潘立武8年10月、周應欽3年10月、游孟翰4年9月有期徒刑；潘駿達則自6月起就行蹤不明，通緝30年。(示意圖/中時資料照)

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許哲瑗

涉嫌偽製降血脂藥物「冠脂妥」的潘立武、潘駿達、周應欽、游孟翰等人，去年6月遭檢方求以20年重刑起訴，新北地方法院10日依違反藥事法等罪名，判潘立武8年10月、周應欽3年10月、游孟翰4年9月有期徒刑；潘駿達則自6月起就行蹤不明，通緝30年。

出身藥局世家的潘立武無醫師執照，卻對外佯稱「潘醫師」，與潘駿達在新北市汐止租用民宅偽制「冠脂妥」、「維妥力」、「力清知」等多種偽藥，2人將藥品原料自大陸引進台灣後，交由周應欽混料、打錠和調配乳膏，游孟翰則負責製造藥品包裝、印製批號、管理庫存等工作。

新北地院10日依違反藥事法等罪，判以潘立武8年10月有期徒刑、沒收2324萬；周應欽判3年10月有期徒刑、沒收18萬不法財產。

法官認為，游孟翰犯後毫無悔意，態度不佳，辯稱不清楚販賣偽藥之實情，判以4年9月有期徒刑，並沒收32萬不法財產。

潘駿達自今年2月獲得以100萬元交保後，未定期向轄區內派出所報到，直至6月14日新北地院開辯論終結庭，被告均須出席，獨缺潘駿達，才發現他早已棄保潛逃，至今仍行蹤不明，目前已遭通緝，期限30年。

檢方指出，迄今已有多項重大犯罪案件，被告均利用判決未確定之空窗期畏罪潛逃，本案被告潘立武也曾試圖煙滅證據，搭機離台，與棄保潛逃的潘駿達犯罪程度相當，因此當庭褫交補充理由書，建議羈押潘立武，或將交保金額從100萬元，提高至200萬元，要求每日到派出所報到，以免畏罪潛逃的狀況再次發生。

(中時 )

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