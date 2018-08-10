外交部諷維尼惹議 黃暐瀚：一句話點出「事實」

2018年08月10日 20:20 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

日前外交部在官方推特發文，諷刺中國大陸禁止「小熊維尼」，引發外媒CNN認為此在「嘲諷」北京，但昨外交部稱因「媒體解讀錯誤」而自刪文，資深媒體人黃暐瀚今在臉書發文，稱事實並非如此，黃暐瀚說，「外國電影在大陸上映是有配額的」，他質疑，「維尼摯友」不能在大陸上映，為此「外交部在官方推特ＰＯ與業務完全無關的事」，「到底是誰的決定」？

黃暐瀚說，「跳跳虎跟維尼」在大陸是習近平跟歐巴馬一起散步的網路話題。因此維尼就在大陸網站被封鎖了，到了今年有一部電影「維尼摯友」，不明原因不能上映。外交部隨即在官方推特發了一篇「熊生而平等」的推文，諷刺對岸沒有「言論自由」，ＰＯ完還被國際媒體引用，變成國際新聞。

黃暐瀚解釋，大陸電影在台灣要上映電影是有配額的，一年才十部且還得抽籤，那「一部電影在大陸上檔也是有配額的」，上不上映，「跟台灣的外交部到底有什麼關係? 在官方推特ＰＯ與業務完全無關的事到底是誰的決定？為什麼事後又要撤文？」

黃暐瀚文末說，維尼熊在大陸真的是「禁語」嗎? 真的是因為「無言論自由」被封鎖? 他建議各位網友，網路是個好東西，可以到大陸最大搜尋引擎查查看，就會有答案了。

(中時電子報)