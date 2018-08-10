黃小琥相隔1年開唱 穩交9年男友不婚頭

2018年08月10日 20:03 中時 尤嬿妮

黃小琥今率師兄妹開唱。（蘇蔓攝）

黃小琥相隔1年多今在台北Legacy開唱。（蘇蔓攝）

黃小琥繼去年成功征服台北小巨蛋，相隔1年多10日在台北Legacy開唱，外藉男友、女兒也到場力挺！她除了邀師弟妹林俊逸、賴銘偉及葉瑋庭獻聲，還精心準備歌單回饋樂迷，詮釋汪峰的〈存在〉及盧廣仲的〈魚仔〉，下午彩排受訪，黃小琥直誇：「〈魚仔〉不管什麼年齡層，一聽就非常喜歡，當然也要歌頌盧廣仲好可愛、很誠懇！」

今晚歌單橫跨「三聲帶」，除了選唱招牌歌〈不只是朋友〉、〈沒那麼簡單〉，黃小琥也準備台語、英文歌曲，並以〈不敢唱的歌〉獻給女兒；曾有過一段婚姻的她，如今與德國男友交往9年感情穩定，聊起愛情觀，她笑說：「我現在看山不是山、看水不是水，穩定地生活！」目前仍無結婚念頭。

如今她越活越自在、唱的情歌深植人心，黃小琥直言：「都會情歌之所以能夠讓大眾感同身受，是因為大家要面臨經濟的壓力以及競爭的壓力，所以能夠留給自己的時間實在少之又少，既然沒什麼時間留給自己了，那當然要對自己好一點。」

對於林俊逸、賴銘偉及葉瑋庭都身經百戰、從歌唱比賽出道，加上近年兩岸選秀節目百花齊放，黃小琥直言：「現在年輕人要被聽到、看到，過程相當辛苦，必須過關斬將才有機會。」因此她特別提攜後輩，今節目尾聲將與師弟妹合唱〈奉獻〉，勉勵大家除了比較薪資、名牌包、名車、豪宅外，「先問問自己能夠為身邊的人奉獻多少」！

(中時 )