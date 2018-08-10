柯P與李登輝會談 人渣文本：「蠢獨」被重打一巴掌

台北市長柯文哲為爭取本土選票支持，昨傍晚5時許前往翠山莊拜會前總統李登輝，被鼓勵「更上一層樓」。（本報資料照片)

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中時電子報

台北市長選戰如火如荼進行，在離投票日剩下倒數3個多月時間，台北市長柯文哲昨(9)日私下拜會前總統李登輝，會談過程90分鐘，李登輝講述他對柯文哲的建議、國際局勢以及時政想法，他都仔細聆聽。對此，人渣文本周偉航在臉書表示，對於李柯會談，那些「急獨」鬧事根本是「蠢獨」鬧事，並重重打了他們一巴掌。

周偉航表示，「既然老李這樣表態，那我也應該把最近常用的『急獨鬧事』概念改回『蠢獨鬧事』」。他指出，柯文哲的「兩岸一家親」論述，被之前在那邊一堆人喊台獨就以為自己不是蠢蛋的蠢蛋痛批，甚至還罵柯是「中國同路人」，現在李登輝願意與柯文哲會面，等等狠狠打了這些人一巴掌。

對此，網友留言表示「看到很多獨獨７ＰＵＰＵ，大罵紅柯別去騙老人家，老歸老，人家可精明了」、「害死民進黨跟台獨的就是傻獨」、「獨派大概有另一種分類：有腦獨和無腦獨」。

李柯會談後，傳出李登輝向柯抱怨統蔡英文執政不佳，甚至鼓勵柯「更上一層樓」。柯文哲今日受訪表示，原本就會不定期拜訪政壇前輩，李登輝昨日只是開玩笑他要去大溪球場散步，遇到的年輕人都很支持他(柯文哲)，至於有沒有鼓勵更上一層樓？他回應「沒有」。

至於有沒有批評蔡政府施政，柯文哲表示，私人談話就不宜轉述，當事人沒講，只有講在中美對抗狀態下，台日連結怎麼做好。柯文哲指出，李登輝是政壇老前輩，講話都很厲害，也不會表態市長選舉要支持他、不會這樣講。

(中時電子報)

文章來源：人渣文本臉書

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