熱到爆 餐飲業端出啤酒迎熱商機

2018年08月10日 20:48 中時 馮惠宜

台中亞緻大飯店8月18日舉辦 「啤酒有氧，夏日派對」，主廚特設計：包括迷迭香駝鳥肉溫熱沙拉、根青蔥雞肉捲襯辣味番茄醬汁，以及鹽烤鮭魚襯什蔬糖心蛋佐醇酒鮭魚卵等「啤酒有氧」主題餐點。（馮惠宜翻攝）

茹絲葵X啤酒頭首度聯名推出獨家精釀生啤酒，即日起至8月19日凡點茹絲葵節慶套餐即可選擇餐前香檳或茹絲葵X啤酒頭獨家釀造精釀生啤酒。（馮惠宜翻攝）

隨著氣溫升高，餐飲業紛紛搶攻啤酒商機，好運來洲際宴展中心10日下午5點開始舉辦為期三天的「洲際仲夏啤酒節」活動；蟬聯美國消費者票選高級餐飲品牌第1名的茹絲葵與啤酒頭釀造合作研發，將台灣釀造的精釀啤酒帶進餐廳。台中亞緻大飯店攜手World Gym世界健身將舉辦「啤酒有氧‧夏日派對」，都要用啤酒一解夏天的渴。

好運來洲際宴展中心10傍晚起在洲際棒球文創園區舉辦期三天的「洲際仲夏啤酒節」，邀集20多家精釀啤酒廠商與美食攤商，要讓前來民眾美酒、美食與音樂中，享受仲夏日喝酒的快感。而民眾在活動期間憑手機打卡按讚「洲際棒球文創園區」即可兌換「爆米花1份」。

茹絲葵與啤酒頭首度聯名釀造精釀啤酒，以德國小麥白啤酒為主體，更使用台灣「十八麥」的國產小麥，讓這款啤酒多了柔軟包覆的稠滑感，新鮮的「生啤酒」與茹絲葵頂級U.S.D.A. Prime牛肉交織帶出完美的口感與風味。獨家限量啤酒僅在台灣茹絲葵經典牛排館四間分店販售，售完為止。即日起至8月19日凡點茹絲葵節慶套餐即可選擇餐前香檳或茹絲葵X啤酒頭獨家釀造精釀生啤酒。

台中亞緻大飯店29樓Lounge ONE忘廊與World Gym世界健身於8月18日聯手舉辦「啤酒有氧‧ 夏日派對」，當天除推出「啤酒有氧」主題餐點，並邀世界健身專業教練帶動「啤酒有氧」教學，還有Live Band演唱及抽獎活動，8/18當天限定2個場次，名額有限。

飲酒過量，有礙健康

(中時 )