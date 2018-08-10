亞洲盃男排》為家人而戰！中華直落三轟垮澳洲

2018年08月10日 20:17 中時電子報 黃及人

黃建逢第2局替補上場後的表現相當出色。(中華排協提供)

在全場3千多名球迷加油吶喊聲中，中華隊靠著「電眼雙帥」之一的劉鴻敏轟進14分帶領，最終25比17、25比14、25比12直落三輕取澳洲，拿下亞洲盃男排賽首勝，11日晚上6點30分遭遇泰國，中華隊勢必全力搶勝。

「先前曾跟澳洲打過友誼賽，算是相當熟悉對方打法，賽前也設定好目標，前兩局就打很順，才讓黃建逢、黃世豪等替補上去試試，增添日後爭勝本錢，」中華隊教練陳裕安說，「相信到了雅加達巨港亞運，我們將會更不一樣。」

原本雙方第2局陷入拉鋸僵局，不過中華隊先靠劉鴻敏連取5分，接著替補上場的黃建逢，一上來就漂亮扣殺得分，也讓中華隊趁勢拉開領先差距，劉鴻敏說：「我很感謝舉球員如此相信我，賽前更告誡我不管狀態好壞，用力打就對了。」

當然雙親與家人到場打氣，也帶給劉鴻敏更高昂的鬥志，「我家人本來就很支持我打排球，去年台北世大運幾乎每場都來場邊替我們加油，每當看到他們來現場，我就更想打出最好表現，希望做兒子的我，能夠帶給他們驕傲。」

黃建逢雖然只拿4分，卻充分扮演好板凳奇兵角色，「當我在第2局替補上去，我也沒有想太多，就是跟著大家的節奏走，也順便替第3局做了熱身，更逐漸找回應有的發球節奏，希望能在亞運開打前，把自己調整到90％以上。」

至於11日出戰泰國的計畫，陳裕安語帶保留表示，「我們本來就設定會碰上卡達、越南或泰國，反正我們都有仔細觀察泰國打法，明天上午會提醒大家一下該怎麼打，就是努力做好防守反擊，也讓進攻越來越順暢。」

11日亞洲盃男排賽程如下，上午11點伊朗對越南、下午1點30分澳洲對日本、下午4點韓國對卡達、晚上6點30分中華對泰國。

(中時電子報)