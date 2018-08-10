資深女藝人銀霞患甲狀腺癌　留意「女性癌症」４大警訊

2018年08月10日 20:30 中時電子報 康健雜誌 /文、 莊楚雯 /編輯 /文、/編輯

資深藝人銀霞當年唱紅「蘭花草」、「蝸牛與黃鸝鳥」，是昔日的玉女歌手。淡出演藝圈多年的她，最近卻證實罹患「甲狀腺乳突癌」，雖然面對其他記者詢問，她強調病情已經控制住，但難掩心情低落，在就醫返家的路上險些暈倒，讓同是藝人的姐姐甄珍十分擔心，坦言妹妹這幾年健康狀況的確不好。

不只是銀霞，藝人寶媽多年前也曾檢查出初期甲狀腺癌，所幸發現得早，手術後復原相當良好。她也曾在電視節目中分享抗癌心得，一定要保持心情開朗，不要有壓力，生活要正常。

好發於女性 存活率高、預後良好

甲狀腺癌確實是常見發生在女性身上的癌症，在2015年女性十大癌症的標準化發生率高居第五名，大約每十萬女性就有17.9人患有甲狀腺癌。男女罹患此病的比例大約1:4，「廣義上可說是女性的癌症，」林口長庚醫院新陳代謝科主治醫師林仁德指出。

所幸，甲狀腺癌也是「存活率高，預後良好」的癌症。一般癌症存活率統計多以5年為期，甲狀腺癌則是10年，林口長庚醫院新陳代謝科主治醫師劉妙真曾在《康健》訪問中笑說，門診裡有追蹤超過21年的病人，狀況還很好。

（圖片來源：擷取自維基百科）

甲狀腺癌中的乳突癌、濾泡癌 十年存活率８～９成

甲狀腺位在頸部喉結下方，正好在男生打領結的位置，大小、形狀也類似。甲狀腺癌依細胞型態又可分為數種類型，分化度良好的包括乳突癌、濾泡癌，分化度不良的則有髓質癌、未分化癌及淋巴癌。分化程度代表癌細胞的惡性程度，分化越差惡性度越高。

其中，銀霞罹患的「甲狀腺乳突癌」屬於分化度良好的，乳突癌好發於女性，佔甲狀腺癌8成以上，也是甲狀腺癌中預後最好的，10年存活率超過90％。濾泡癌的10年存活率也有80%，常發生於中老年人。

甲狀腺癌的治療則包括手術、放射性同位素碘131治療，其他治療像是極惡性的甲狀腺未分化癌，癌細胞多已侵犯重要部位而無法手術，只能採用放射治療或化學治療，但效果有限。甲狀腺淋巴癌則以局部電療加上化學治療為主。

（女性罹患甲狀腺癌的比例高出男性許多，建議平時要多留意一些警訊，及早發現治療。圖片來源：陳昱任）

留意４大警訊 治療後長期追蹤是關鍵

40歲以上女性及有家族病史者，都是甲狀腺癌的好發族群。不過，除了暴露在輻射線下及遺傳因素，罹患甲狀腺癌的原因不明，由於患者不會出現甲狀腺機能異常症狀，也很難自覺和預防。除非腫瘤長在皮膚表淺處，否則不容易摸到。

但醫師建議還是可以留意以下警訊，當發現脖子附近有腫塊或看起來腫大時，應及早就醫詳細檢查，以確認是良性的結節腫或惡性癌症：

1. 脖子局部腫大或摸到腫塊，而且隨時間迅速長大，皮膚表面變紅。

2. 脖子痛，有時痛會傳到耳朵。

3. 聲音沙啞；吞嚥困難；呼吸困難。

4. 持續咳嗽，但沒有感冒。

林仁德強調，大多數人罹患的甲狀腺癌，是細胞分化度良好的乳突癌和濾泡癌，只要妥善治療持續追蹤，仍能盡情享受人生。

大部份甲狀腺癌患者經過治療後，也都能回復正常生活，雖然失去甲狀腺，仍可藉由補充甲狀腺素維持運作，生活和普通人無異，但也可能反而因此掉以輕心，忽略長期復發的可能，因此治療之後，一定要遵循醫師安排的追蹤流程。

(中時電子報)