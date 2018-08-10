新光三越秋季化妝品節 網羅7大趨勢裸妝

2018年08月10日 20:47 中時 郭家崴

Dior迪奧專業後台彩妝系列，迪奧專業後台雙用水粉底1600元、迪奧專業後台眼影盤2000元，限新光三越台北南西店／台北站前店／台北信義新天地A8／台北信義新天地A11／台中中港店／台南新天地；活動期間凡消費迪奧專業後台彩妝系列商品滿4500元，可獲限量迪奧後台彩妝訂製禮＋美妍包，以現場為準。（新光三越提供）

新光三越限量新品LANCOME Proenza Schouler聯名限量零粉感持久組，全新零粉感超持久粉底30ml＋全新零粉感超持久氣墊＋PS限量粉盒＋清淨角質淨化凝膠15ml＋眼脣卸妝液15ml＋菁萃亮妍泡泡精露15ml＋發光SPA凍膜15ml，價值5800元、特價3900元。（新光三越提供）

新光三越15日新品cle de peau光采奢華氣墊粉霜SPF25 PA＋＋＋，5200元；凡購買光采奢華氣墊粉霜全一式＋1粉霜蕊心，送限量的「光采保溼露30ml＋潔膚皂20ml＋無齡光采防晒霜8ml＋光采卸妝霜20ml＋裸紗光采妝前體驗組＋光采修護精華霜2ml」組合，以現場為準。（新光三越提供）

新光三越新品MAKE UP FOR EVER柔霧空氣粉餅10色1700元，12日前凡購買柔霧空氣粉餅，並扣貴賓卡會員點數10點可兌換限量品牌旅行包，以現場為準。（新光三越提供）

新光三越新品GUERLAIN皇家蜂王乳雙導精華30ml、5750元，50ml、7750元，12日前凡購買皇家蜂王乳雙導精華50ml送蜂王乳修護三件禮，以現場為準。（新光三越提供）

ESTÈE LAUDER特潤眼部超能量修護霜15ml＋特潤眼部超能量修護霜5ml

新光三越即日起至12日舉辦秋季化妝品節，網羅7大品牌趨勢裸妝新品，仙氣柔焦、王妃大勢單品統統有，現正值「這夏卡利HIGH」，趁周末刷卡購物可享4、5、6%禮券回饋。

今年秋季延續2018年秋冬時尚大秀上模特兒的輕透裸妝，或梅根王妃在世紀婚禮上自然薄透的優雅妝感，化妝品趨勢仍以細緻柔焦、仙氣感的「輕透底妝」為主。

這次集結的7大品牌新品包含新光三越獨賣/限量的KOSE丰靡美姬‧幻粧 瓷能柔焦CC霜（修飾型）天生無瑕組、限部分店別販售的Dior迪奧專業後台彩妝系列、新品LANCOME Proenza Schouler聯名限量零粉感持久組、15日推出的新品cle de peau 光采奢華氣墊粉霜、8日已首賣的新品MAKE UP FOR EVER柔霧空氣粉餅等。

雖天氣仍酷熱，也逐漸要進入換季時節，要擁有自然好氣色，臉部保養不能少，才能讓底妝更服貼、持久，因此強打本月新品GUERLAIN皇家蜂王乳雙導精華，與ESTÈE LAUDER特潤眼部超能量修護霜組合。

活動期間持10大指定銀行信用卡消費可參加「這夏卡利HIGH」，刷卡累滿1萬元回饋4%、滿6萬元回饋5%、滿20萬元回饋6%電子贈品禮券；12日前持台新銀行新光三越聯名卡於化妝品區當日刷卡滿1萬元還可兌換新光三越電子商品禮券100元。

(中時 )