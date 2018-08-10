鬼屋試膽「十指緊扣」 動力火車嚇到飆高音

2018年08月10日 20:35 中時 尤嬿妮

顏志琳（左）尤秋興挑戰鬼屋試膽。（華研提供）

農曆七月鬼門開將至，「動力火車」應景前往鬼屋試膽，兩人日前得知將挑戰鬼屋，本來異口同聲表示：「還好吧！應該不恐怖吧！都大人哪會怕這個。」顏志琳還提到，因之前當兵是特戰隊，為了訓練膽量，必須和同袍一起睡在墓園，對挑戰鬼屋膽識十足，並調侃尤秋興一定會嚇到吃手手。沒想到兩人一到現場紛紛改口：「其實很害怕！」為了避免兩人中途落跑，工作人員特地為兩人套上特製手環，須保持手環完好走完全程，才算過關，兩人面面相覷說：「只好十指緊扣了。」

兩人一進入鬼屋，顏志琳便默默退到尤秋興身後，讓尤秋興打前鋒，而他甫開始就被突然竄出捧著蛞蝓少女頭顱的爸爸嚇到向後彈跳，不小心踩了顏志琳一腳，之後更是被肢解富江的同學驚嚇到回頭狂奔衝撞工作人員。而自詡膽量很大的顏志琳也被詭譎的氣氛與突如其來的鬼怪驚嚇到，頻頻發出高分貝尖叫聲，現場宛如飆高音大會。

對此次挑戰心得，兩人開玩笑說道是另類消暑良方，炎炎夏日，來試試挑戰鬼屋也不錯，可以尖叫紓壓，過程中涼颼颼的感覺，從頭皮冷到腳底，瞬間涼爽降火氣。最後挑戰失敗的兩人，接受懲罰敷著富江造型面膜前往咖啡店購買咖啡犒賞工作人員，雖戴著面膜，還是屢屢被歌迷認出，要求合照，讓man味十足的兩人頓時感到害羞更哭笑不得。

(中時 )