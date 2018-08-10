福島農產品不開放 李登輝：蔡英文不該怕被罵

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台北市長柯文哲昨天傍晚與友人前往台北外雙溪翠山莊拜會前總統李登輝；據轉述，李登輝指出，台灣與日本關係友好，但福島農產品至今只剩下台灣和中國沒有開放，蔡政府在外交上顯得不夠積極；他知道蔡英文憂心，一旦開放會被罵，但身為領導人，不應該怕被罵，很多事情就把它說清楚。

據轉述，會中李前總統比較擔心台灣年輕人低薪問題，希望未來能把這個局面打破；並提到，在蔡總統領導，做事的方式他覺得很失望；他認為，跟蔡提了很多建議，但是蔡都沒有動靜；失望洩氣的是說，日本首相安倍晉三就任以前來找他，他跟安倍建議了很多事，「安倍三支箭就是來自李登輝的建議」；李認為，「日本的政治領袖都願意聽，為何我們政治領袖都不聽，覺得很失望」。

據轉述，李很擔心台灣下一代年輕人，若繼續對國家沒有信心，薪水那麼低，令人憂慮；彼此談了很多經濟問題；也抱怨蔡總統領導不夠有魄力。

與會者還轉述，李前總統提到，他去大溪球場散步，碰到球場的「肖年郎（年輕人）」，都說支持柯文哲選總統。柯市長馬上搖手說，「抹這歹誌！嘸啦嘸啦（沒有）！」

與會者表示，這次見面前，李前總統有跟國外學者談到柯文哲，指對柯市長有很深的期待，期待他當總統。這是幫李居中翻譯的人事後出來講的，並非在席間提到。李前總統對柯有很深的期待，是因為李認為，台灣不能再等下去，因為現在狀況，經濟情況很糟，要想辦法面對，柯市長是一個比較務實、可以做事的人。

最後，李登輝更送柯文哲一本《哲人政治家李登輝之「我」》；與會者轉述，李登輝說，這本書是日文書的日文版叫「李登輝之原點」，要柯文哲讀一下這書的用意，是為了讓柯了解李登輝最初的本質，也對其選舉表達力挺。柯市長也表達，選完會再來看他，會再來請益。

至於席間有無聊他台北市其他市長候選人；與會者表示，很有趣地是，從頭到尾根本不提姚文智，姚文智根本不存在，認為姚一點都不重要；李登輝認為這個局，柯市長連任可能性已經很大了。

據了解，這場會面在場除了李、柯、王燕軍，還包括資深媒體人詹錫奎、華泰飯店董事長陳天貴，雙方會晤約1個半小時；據了解，會有這場會面的原因是因為，有感於台灣目前現狀，要有大家長出來解套一下，台灣社會一直處於糾葛狀態，有氣無力，需要有解套方法，所以找了現在人氣之王柯文哲去見見李前總統，看是否能得到一些啟發。

(中時 )

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