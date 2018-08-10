獅子鄉積極復振排灣文化　「魚苗洄游‧成年禮」登場

獅子鄉公所為復振部落文化，今年特以「魚苗洄游‧成年禮」為主題，並由老幼齊唱失傳已久的古謠揭開序幕，讓大家看見不一樣的獅子鄉。（謝佳潾攝）

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獅子鄉公所為復振部落文化，今年特以「魚苗洄游‧成年禮」為主題，並由老幼齊唱失傳已久的古謠揭開序幕，讓大家看見不一樣的獅子鄉。（謝佳潾攝）

獅子鄉是排灣族原鄉，長年來孕育出深厚的排灣文化，但因漢化早、文化保存晚而被視為文化沙漠，公所為復振部落文化，4年前開始與各村輪流舉辦活動，而今年特以「魚苗洄游‧成年禮」為主題，並由老幼齊唱失傳已久的古謠揭開序幕，讓大家看見不一樣的獅子鄉。

獅子鄉公所指出，其實鄉內有很豐富的排灣族文化，但因文化保存的腳步較晚，而讓大家誤解獅子鄉的排灣文化很落寞，所以2014年起開始每年與各村輪流、以不同的主題舉辦活動，而從起初的傳統婚禮到今年的成年禮，都不僅是盼大家看見獅子鄉，更希望族人重視自己的文化。

民政課長田美惠說，排灣族其實沒有成年禮，而是以每個階段會做什麼事來認定，如幾歲要會砍柴、幾歲要會織布等，所以今年舉辦的成年禮真的很別具意義，就盼讓大家一次見證排灣兒女成長的文化軌跡。

公所表示，此次活動包含「母獅呢喃‧古謠傳唱」，此不僅復興傳唱的精髓、也有益推廣南排灣特有古謠，而「山海獅吼‧民俗技藝競賽」，是期望透過團隊的競賽來凝聚族人的向心力，同時讓部落文化被看見。

「魚苗洄游‧成年禮」在10、11日登場，公所為宣傳在地文化，活動當天配合鄉內特有農特產品及原住民手工藝品展售，藉此強化鄉內工坊、協會、人民團體的手工藝技能，增加部落亮點。

(中時 )

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