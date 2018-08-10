金門》民進黨金門縣議員初選 蔡建偉出線

民進黨金門縣議員黨內提名初選，結果由「網紅」蔡建偉出線。（縣黨部提供）

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蔡建偉（左二）擊敗角逐的許仲雄（左三）拿到進軍縣議會的參選門票。（縣黨部提供）

民進黨金門縣黨部昨（9）日晚針對縣議員第1選區(金城、金寧、烏坵)辦理金門縣史上第1次黨內提名全民調。結果由金門「網紅」蔡建偉勝出，拿到進軍縣議會的參選門票。

縣黨部執行長洪海水指出：此次民調委託趨勢民調公司進行訪查，並於9日傍晚訪問出622份有效樣本。今天民調公司總監關智宇特地從台灣飛到金門，現場開封民調資料並公布結果，參加角逐的2人支持度如下：蔡建偉11.8331%、許仲雄10.0173%，由蔡建偉勝出。

縣黨部指出，蔡建偉為縣黨部執行委員，長期參與黨務，與社會脈絡連結極深，且時常於網路上對時事提出自己看法，堪稱金門的「網紅」。

初選結果公布後隨即由主委吳增允主持縣執委會，確認無誤後，報黨中央核備，完成提名程序。

吳增允表示，這項為金門縣史上第1次議員初選，由全民調決定黨內提名人選，過程中十分順利，雙方也展現風度 ，不管結果由誰勝出，都已經締造了新的民主里程碑。

吳增允強調，距離年底投票日僅剩100餘天，將全力輔選依循黨內民主制度出線的蔡建偉，讓有想法、有行動力的年輕人能夠進入體制內為鄉親發聲及服務。

(中時 )

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