綠營北市議員再開槍！ 阮昭雄辭掉姚辦執行總幹事

民進黨北市議員阮昭雄，今日證實辭去姚文智競選辦公室執行總幹事的職務。(中時資料照)

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中時電子報

民進黨台北市長參選人姚文智選情持續低迷，日前姚陣營發言人洪立齊要求北市北市府顧問周榆修、市議員高嘉瑜應該主動退黨，引爆「母雞咬小雞」戰火。對此，民進黨北市議員阮昭雄，也證實辭去姚文智競選辦公室執行總幹事的職務。

洪立齊引發的「主動退黨」風波，連民進黨副秘書長徐佳青也指出民進黨會在8月底登記結束後，將針對違紀黨員開鍘，害得姚辦競選總幹事、民進黨秘書長洪耀福還得出面滅火。至於身為姚辦執行總幹事的阮昭雄，證實姚辦現在正在找新的執行總幹事，甚至進一步否認姚文智今日在廣播節目上，提到他是是發言人群之一的言論，表示姚文智從未與他商談過，只在姚文智參與跟北市議會有關的策略、政策會議討論過。

據《聯合》報導，阮昭雄仍為姚文智加油打氣，稱姚文智對台北市政的思考很有前瞻性，加上他政治歷練豐富，至於自己，因為市議員選舉忙碌，只能幫姚到正式徵召以前，希望他能當好候選人角色，讓大家看到他的優點。

姚文智低迷的選情，連總統蔡英文所倚重的文膽、海基會秘書長姚人多也提出獻策，建議姚文智先反省自己，並且立刻把貓的動漫停掉。至於姚人多是否奉總統指示，加入姚文智的文宣團隊？姚文智在節目上笑稱，姚人多是他的好朋友，會幫忙應該是姚姓宗親會的關係，而且他也是下班之後才幫忙。

(中時電子報)

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