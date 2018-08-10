美國年輕人的潮品Juul電子菸

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從已故搖滾巨星科本（Kurt Cobain）到氣質明星奧黛莉赫本（Audrey Hepburn），吸菸長期以來一直是美國流行文化與耍酷的不朽配飾。然而，進入21世紀，時髦年輕人已放棄了萬寶路、紐波特的電子煙、甚至是蒸汽電子菸（vapes）。美國前總統歐巴馬的長女瑪莉亞也不例外，據悉她最近現身倫敦，被人目睹抽著素有電子菸界iPhone之稱的Juul電子菸，享受吞雲吐霧的快感。

Juul電子菸不同於蒸汽電子菸（vape）或一般電子菸（e-cig），該產品於2015年由加州PAX Labs正式發表上市。Juul外觀時尚，猶如一個USB，很有科技感，又可以用USB槽充電，符合年輕人需求。此外，Juul比手掌還小，可以輕易握在手裡不被發現。加上Juul的菸霧很淡，消散也快，不易被老師和家長發現。上市短短3年，已受全美學生追捧，尤其是富裕社區的學校。儘管Juul規定，未滿21歲不得購買。

前第一女兒瑪莉亞的電子菸首選似乎也是Juul，而她和男友沿著泰晤士河一邊漫步一邊抽著電子菸的模樣，仍讓不少人訝異。其實不少年輕人認為抽Juul並非抽菸（smoking），也不同於抽電子菸（vaping），甚至自創潮詞Juuling，認為Juuling對身體無害，也不知裡面含有尼古丁。但據Juul官網的訊息，一個Juul的菸油軟膠囊就含相當於一包普通菸的尼古丁。

(中時 )

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