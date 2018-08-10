賓士男吸毒撞死年輕情侶 又2度持毒遭逮

2018年08月10日 21:22 中時 王文吉

警方在蔡男的隨身包包內搜出2包安非他命，死者家屬得知，痛罵「真的是惡性不改！」（王文吉翻攝）

日前開賓士車撞死情侶的蔡姓男子，因排除酒駕，遭警方依過失致死罪嫌偵辦，但事後多次持有毒品遭警方逮捕，9日下午他騎車在台中大甲鬧區閒晃，又遭巡邏警網查獲持有毒品，攔查警員發現又是他，忍不住大罵「你沒救了！」死者家屬痛罵，「真的是惡性不改！希望法官不要讓他出來繼續害人！」

44歲蔡姓男子5月15日深夜駕駛賓士車，行經外埔區甲后路時，撞上共乘機車的情侶，造成2人傷重不治，當時警方實施酒測，蔡男無酒駕情形，也沒在他身上、車上發現毒品。蔡男當時向警方供稱「因為太累疲勞才肇事」，訊後依過失致死罪嫌送辦。

警方表示，檢察官16日下午6時許偵訊時，發現蔡男是毒品人口，立刻指示驗尿，結果發現有安非他命陽性反應，再將他依毒品罪送辦。承辦警員說，蔡男向檢察官聲稱「肇事當晚有吃安眠藥，其實這些毒蟲都很狡猾，應該是吸毒後神智不清，才會開車撞死人！」

警方6月18日上午臨檢大甲區某賓館，蔡男發現員警上門，迅速將1包安非他命丟出窗外，仍被眼尖警員查獲。警方本月9日下午執行青春專案勤務，在大甲區鬧區又發現蔡男騎車四處閒晃，一路尾隨將他攔下，再搜出2包安非他命。

真的是惡性不改！死者父親痛罵「女兒被他撞死後，多次看到他騎機車在街上閒逛，如果吸毒再撞死人怎麼辦？拜託法官不要讓他繼續害人了！」死者父親難過表示，蔡男事後只願意賠償強制險100萬元，加上自籌200萬元，但女兒留下的小孫女教養費至少要500萬元，調解委員會2次沒有共識後，蔡男的電話就關機，避不見面。

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(中時 )