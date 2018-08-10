彰化縣文化局長陳文彬遞辭呈 和阮厚爵拚和美鎮長

2018年08月10日 21:49 中時 吳敏菁

和美鎮長阮厚爵拚連任。（吳敏菁攝）

和美鎮是彰化縣人口僅次彰化市、員林鎮的第3大票倉，民進黨面對年底國民黨提名和美鎮長阮厚爵拚連任，遲遲推不出人選，彰化縣政府文化局長陳文彬決定打破「缺席」，下周將遞辭呈，接受民進黨徵召投入選戰。

民進黨為了突破和美鎮長缺席，強化組織戰，演出電影《不能沒有你》出名的導演陳文彬，決定再次真實演出「不能沒有你」，民進黨「2018候選人授旗誓師大會」輔選列車，11日來彰化，蔡英文總統將授旗。

陳文彬2年前就受度投入選戰，參選鹿港、和美區的立委落敗，選後民進黨以團隊不能散，入府擔任文化局長一職。但志在立委的傳聞也一直不歇，陳文彬否認、也認為相當困擾，這次投入鎮長選戰，被視為補強組織上的缺口，也被解讀是個人投入下屆立委的前哨站。

陳文彬10日在臉書發表，「政治作為一種志業，而非一種職業。做為一個導演、文化局長，我盡力做好上帝賦予我的責任。做為民進黨基層從政黨員，哪裡有需要，我就必須承擔改革使命到那裡去」。

和美鎮長阮厚爵是前縣長阮剛猛的姪子，也被看好是未來角逐鹿港、和美區立委的人選之一，這次鎮長拚連任，本沒對手，各方看好「躺著選都贏」，但將進入新的挑戰，阮厚爵表示，民主政治，本來就是有競爭，平常心看待。

(中時 )