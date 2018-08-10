台北》派姚文智出來選北市 吳子嘉爆民進黨不可說的秘密

民進黨台北市長參選人姚文智。（資料照片/姚志平攝）

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中時電子報

民進黨台北市長參選人姚文智近日咬自家人，風波不斷，今天甚至還說選輸就退出政壇。當初民進黨為何派姚文智出來？媒體人吳子嘉在政論節目上爆民進黨一個不可說的秘密，派姚出來，目的就是牽制柯文哲，也就是寧願讓柯P落選、讓國民黨丁守中當選，以永除後患！

吳子嘉指出，柯文哲是被民進黨逼成對手的，當時民進黨高估，派任何人出來，基本盤都會25%以上，結果派出來一個抱貓的姚文智，這個邏輯是暗黑，也是民進黨不可說的秘密。就是寧願讓柯P落選、讓丁守中當選，永除後患，這是根本的一個戰略。

像姚文智的第一段政治承諾說，如果他選第3名就退出政壇，他很清楚知道自己不會贏，他的目的就是牽制柯P，從頭到尾就是這個戰略，這個戰略沒有錯。沒想到姚現在不但是第3名，還是對選舉結果毫無影響的第3名，最後他把民進黨整個選舉拖垮掉了，完全始料未及。

吳子嘉說，他和前民進黨立委林濁水3個月前就曾提出呼籲，執政黨創造了一個失敗的氣氛，會影響到全國選情，這是非常簡單的一個邏輯，民進黨卻完全沒想過這個事情，硬幹下去，才搞出現在這個局面。

美麗島電子報董事長吳子嘉在政論節目《年代向錢看》驚爆，11月24日當天晚上，民進黨如果大敗的話，蔡英文必須要辭掉民進黨主席。

(中時電子報)

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