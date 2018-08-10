2兄弟槍殺7人逃25年 躲千百里之外仍被逮

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旺報
賴志昶

吉林省四平市公安局10日指出，綦志華、綦志峰兄弟1993年持殺害四平市稅務局長等7人，潛逃25年後於今年8月6日在內蒙古呼倫貝爾市被捕。

據《新華社》報導，綦志華和綦志峰1993年8月3日晚間來到四平市某處民宅，拜訪該市時任稅務局長的張姓被害人，要求到稅務局工作被拒絕後，兩人憤而持自製手槍，將張局長與18歲的局長兒子當場打死，並搶走現金6000元（人民幣，下同）後潛逃。

調查指出，兩兄弟多年犯下多起命案，1989年8月來到四平市第一高中偷竊，當場槍殺63歲的馬姓更夫與49歲的韓姓老師，並偷走學校3000元公款、300公斤糧票；1992年4月則來到四平市鐵西區一處民宅，槍殺45歲的黃姓女子與她的2名女兒；最終於2001年被列為首批公安部督辦網上逃犯，但始終沒被抓到。

四平警方近日再次調查綦氏兩兄弟的關係人，並將照片放入公安部系統中進行比對，發現綦志華與內蒙古籍人員「秦忠華」有許多相同點，經過多次比對後，認定「秦忠華」、「秦忠峰」就是逃犯綦志華、綦志峰。

四平警方隨後驅車1000多公里，6日來到內蒙古呼倫貝爾市鄂倫春旗，順利捕獲「秦忠華」與「秦忠峰」，經現場調查，確認2人就是在逃嫌犯綦志華、綦志峰。

據了解，2人都已經金盆洗手多年，但25年來都沒與四平的家人聯繫；其中，綦志峰已於2016年結婚，並於去年生子。目前，四平警方已於7日晚間將綦志華、綦志峰押解回四平，詳細案情仍待警方調查。

(旺報 )

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