駐非洲美軍3年內將撤出50％ 重心轉向對付中俄

2018年08月10日 21:54 中時電子報 盧伯華

美國國防部正在研擬由川普總統下令制訂的計劃，將目前駐在非洲的美軍特種作戰部隊抽調一半出來，轉而部署到其他更需要的地區，以應對來自中國與俄羅斯等「可匹敵的對手」的威脅。

《參考消息》引述美國軍隊時報網站報導稱，五角大樓正考慮制訂計劃減少在非洲大陸的特種作戰任務，這些計劃是按照川普政府的戰略而制訂，目前案子由一位高級軍事將領負責。

五角大廈新聞官員表示，目前尚未就美國在非洲作戰的反恐部隊作出任何決定。國防部仍根據2018年版《國防戰略》報告，就美國在世界各地的計劃、作戰行動和軍事投入依優先次序進行審核，以應對美國國家利益所面臨與日俱增的威脅。

他說，軍事資源進行優化布局不表示美軍將離開非洲的反恐行動，而是一種根據安全優先順序來進行合理調度。

據報導，美軍未來將減少中西非的美軍人員與任務。這個區域的特種作戰任務主要是協助與訓練當地國家部隊進行反恐軍事活動。

提交該計劃的美國非洲司令部司令瓦德豪澤在接受最先報導該事件的《紐約時報》採訪時說：「我們不會離開。」美軍為了保護美國在非洲的利益，仍會「保留單方面返回非洲的權利」。國參謀長聯席會議主席鄧福德去曾公開表示，目前有6000名美國軍人分佈在非洲各地超過53個國家。

《紐約時報》報導指出，目前大約1200名在非洲執行任務的特種任務軍事人員將首先被撤離。

報導說，這份裁減駐非美軍的計劃包括在18個月內將美國特種兵削減25%，在3年內削減50%。該計劃將讓非洲的美軍數量恢復到2014年的水平，大約700名軍人。瓦德豪澤說，特種作戰部隊轉移到其他地區後，美國國民兵和常規部隊可以更多地與非洲國家展開合作。

瓦德豪澤說，2018年版《國防戰略》報告認為大國競爭比打擊恐怖組織更重要，非洲司令部不是唯一需要提交裁軍計劃的作戰司令部。

馬提斯今年1月在解釋美軍任務優先次序時則指出，美國將繼續從事反恐活動，但是大國競爭——而不是恐怖主義——是當今美國國家安全的重中之重。尤其是來自於中國與俄羅斯對美國國家安全的挑戰。

(中時電子報)