爸爸叫成「趴趴」？孩子「臭乳呆」父母別過度矯正

2018年08月10日 21:49 中時電子報 康健雜誌 /文、 莊楚雯 /編輯 /文、/編輯

宥宥快滿4歲，別人常常聽不清楚他要說的話，例如：我要大「ㄎㄚˇ(卡)」車，說成我要大「ㄊㄚˇ」車。媽媽懷有疑問：「等他大一點，是否就會變好？」、「還是早一點去醫院治療？」這個情境就是俗稱的「臭乳呆」，常發生於有3~6歲孩子的家庭。

「臭乳呆」 醫學上稱構音異常

因為發音結構包括嘴唇、臉頰肌肉、舌頭、上顎、鼻腔、聲帶等，其完整性及協調性決定了是否能發出正確的語音，當這些結構或功能有問題，就會導致構音異常。

正常語音發展 韻母比聲母早

3歲以前，韻母(一ㄨㄩㄚ……)已經說得很清楚，3~6歲會逐漸發展出不同的聲母。大致上，3歲可說出「ㄅㄆㄇㄉㄊㄋㄌㄍㄏ」音，3~4歲可說出「ㄐㄎㄑㄒㄗ」音，4~5歲可說出「ㄘㄙㄈ」音，而捲舌音如「ㄓㄔㄕㄖ」則要等到5歲。當孩子無法正確說出在該年齡層應有的音，就需要就醫。

構音異常 可能與發展、疾病、環境、功能有關

疾病因素包括聽力障礙、唇部及上顎有缺損、舌繫帶過長、智力不足、腦傷後等。若照顧者發音不標準，也會導致孩子沒有良好的學習環境。此外，發音結構的協調及靈活度不佳也是常見原因，如將不需送氣的「ㄅ」音(如「爸爸」)，說成要送氣的「ㄆ」(如「趴趴」)。

構音治療上，建議要先處理疾病問題，如唇顎裂者需要手術，聽力缺損者可能需要助聽輔具或手術。分析構音異常的類型後，還要配合對應的矯正訓練。

（圖片來源：shutterstock）

治療忌「過度矯正」 訓練宜每次一個重點

當孩子說話時，每次都要求他每個字說對才能講下一句，孩子容易有挫折感，不想再用口語表達自己的需要，效果適得其反。

建議每次訓練一個重點，從音、字、詞、句子、故事、應用等順序訓練。例如：這次要訓練「ㄎ」音，可先做舌頭運動，再用「ㄎ」搭配成不同的字詞，作為居家練習，如朗讀有 「ㄎㄚ」的字詞(如卡車、卡片、卡住)，逐漸擴充至有很多「ㄎ」音的句子、故事及對話。

日常對話要注意以下原則：

1.多與孩子聊天，提升他的說話及組織表達能力。

2.當孩子說錯時，可將正確的發音說給孩子聽，問他是否想說這個字。

3.當孩子能正確說出語音時，父母親可特別問他：「剛剛說什麼？」，讓孩子再說一遍正確的語音，達到正向加強的效果。

4.父母親有時侯可故意說錯，讓孩子來糾正，例如，父母親說：「這是『ㄨㄤˊ』色的車子嗎？」讓孩子自行說出：「不對，是『ㄏㄨㄤˊ』色。」

很少文獻提及如何預防構音異常，筆者較建議可多營造快樂表達的環境，與孩子對話時放慢速度，視線與孩子等高，讓他聽清楚正確的發音、看清楚發音的動作。如果孩子發音與正常年齡層有明顯差異時，再盡早就醫。

＜本專欄反映專家意見，不代表本社立場＞

(中時電子報)