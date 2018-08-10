爸爸叫成「趴趴」？孩子「臭乳呆」父母別過度矯正

（示意畫面，非文中個案。圖片來源：shutterstock）

友善列印
中時電子報
/文、/編輯

宥宥快滿4歲，別人常常聽不清楚他要說的話，例如：我要大「ㄎㄚˇ(卡)」車，說成我要大「ㄊㄚˇ」車。媽媽懷有疑問：「等他大一點，是否就會變好？」、「還是早一點去醫院治療？」這個情境就是俗稱的「臭乳呆」，常發生於有3~6歲孩子的家庭。

「臭乳呆」 醫學上稱構音異常

因為發音結構包括嘴唇、臉頰肌肉、舌頭、上顎、鼻腔、聲帶等，其完整性及協調性決定了是否能發出正確的語音，當這些結構或功能有問題，就會導致構音異常。

正常語音發展 韻母比聲母早

3歲以前，韻母(一ㄨㄩㄚ……)已經說得很清楚，3~6歲會逐漸發展出不同的聲母。大致上，3歲可說出「ㄅㄆㄇㄉㄊㄋㄌㄍㄏ」音，3~4歲可說出「ㄐㄎㄑㄒㄗ」音，4~5歲可說出「ㄘㄙㄈ」音，而捲舌音如「ㄓㄔㄕㄖ」則要等到5歲。當孩子無法正確說出在該年齡層應有的音，就需要就醫。

構音異常 可能與發展、疾病、環境、功能有關

疾病因素包括聽力障礙、唇部及上顎有缺損、舌繫帶過長、智力不足、腦傷後等。若照顧者發音不標準，也會導致孩子沒有良好的學習環境。此外，發音結構的協調及靈活度不佳也是常見原因，如將不需送氣的「ㄅ」音(如「爸爸」)，說成要送氣的「ㄆ」(如「趴趴」)。

構音治療上，建議要先處理疾病問題，如唇顎裂者需要手術，聽力缺損者可能需要助聽輔具或手術。分析構音異常的類型後，還要配合對應的矯正訓練。

（圖片來源：shutterstock）

治療忌「過度矯正」 訓練宜每次一個重點

當孩子說話時，每次都要求他每個字說對才能講下一句，孩子容易有挫折感，不想再用口語表達自己的需要，效果適得其反。

建議每次訓練一個重點，從音、字、詞、句子、故事、應用等順序訓練。例如：這次要訓練「ㄎ」音，可先做舌頭運動，再用「ㄎ」搭配成不同的字詞，作為居家練習，如朗讀有 「ㄎㄚ」的字詞(如卡車、卡片、卡住)，逐漸擴充至有很多「ㄎ」音的句子、故事及對話。

日常對話要注意以下原則：

1.多與孩子聊天，提升他的說話及組織表達能力。

2.當孩子說錯時，可將正確的發音說給孩子聽，問他是否想說這個字。

3.當孩子能正確說出語音時，父母親可特別問他：「剛剛說什麼？」，讓孩子再說一遍正確的語音，達到正向加強的效果。

4.父母親有時侯可故意說錯，讓孩子來糾正，例如，父母親說：「這是『ㄨㄤˊ』色的車子嗎？」讓孩子自行說出：「不對，是『ㄏㄨㄤˊ』色。」

很少文獻提及如何預防構音異常，筆者較建議可多營造快樂表達的環境，與孩子對話時放慢速度，視線與孩子等高，讓他聽清楚正確的發音、看清楚發音的動作。如果孩子發音與正常年齡層有明顯差異時，再盡早就醫。

＜本專欄反映專家意見，不代表本社立場＞

(中時電子報)

文章來源：※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章。

陪女兒走過生死關卡 彼此訴說：有你，真好
湯志偉：不明說，但需要時就存在，是爸爸的溫柔
男大多想和老伴相處，女期待的卻是另件事 兩性退休規劃大不同
工作壓力大、焦慮到失眠？「3危人生」你中了幾項？
運用新思維打破框架，打造熟齡第二新創！財富的規劃管理10/12專家教你這樣因應

獅子鄉積極復振排灣文化　「魚苗… 機師罷工協商 華航有進展 長榮不…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。