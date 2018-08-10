中職》連3戰安打數上雙 猛獅擊敗富邦

陳傑憲此役2安2打點(資料照,取自統一獅粉絲團)

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中時電子報
/新北報導

統一獅昨晚激戰將近5個小時才艱辛獲勝，今天遠征客場挑戰富邦悍將絲毫未見疲態，前5局打線就出現2發全壘打，且又豪取9分搶下領先優勢，終場猛獅就以10比6獲勝。

富邦先發投手伍鐸（Bryan Woodall）首局就遇到不少狀況，遭首位打陳傑憲敲安、隨後又對吳桀睿投出四壞保送，再靠著郭阜林犧牲觸擊攻佔二、三壘，接下來鄧志偉擊出內野滾地球、唐肇廷敲出安打，統一率先攻下2比0領先。

2局下林益全安打，隨後藉由失誤站上二壘，李宗賢則在1出局後以高飛犧牲打護送隊友回本壘，富邦追成1比2。3局上統一再靠著唐肇廷帶1分打點的安打將領先擴大為3比1。

4局上陳傑憲敲出2分砲(個人本季第7轟)，接下來吳桀睿、鄧志偉及陳鏞基相繼擊出安打，猛獅此半局再進帳4分，比數形成7比1。

5局上包括潘彥廷的陽春砲(本季第2轟)在內，統一再進帳2分，打完5局猛獅就以9比1遙遙領先，此後富邦雖再追回5分，仍無力逆轉落後劣勢，終場統一就以4分差獲勝。

統一先發投手羅里奇(:Josh Roenicke)主投6局只被擊出4支安打，失3分皆非責失分，另外投出4次三振，防禦率2.25，收下本季第9勝(另5敗)。

伍鐸先發僅吃下3.2局，挨9支安打包含1發全壘打，狂失7分皆為責失分，另投出2次四壞保送與3次三振，苦吞本季第8敗(另10勝)，防禦率升至3.63。

(中時電子報)

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