與花邊教主當假面姐妹 安娜坎卓克耍狠玩心機

安娜坎卓克（左）與布蕾克萊芙莉飾演閨蜜好友。（catchplay提供）

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安娜坎卓克因《歌喉讚》系列爆紅。（catchplay提供）

昨日歡度33歲生日的女星安娜坎卓克（Anna Kendrick）近年因《歌喉讚》系列爆紅，片約不斷，在即懸疑電影《失蹤網紅》（A Simple Favor）中，飾演一名人氣網紅，與「花邊教主」布蕾克萊芙莉（Blake Lively）演出表面手拉手，背後卻相互「撕逼」下毒手的閨蜜好友，兩人在戲裡詮釋看似真摯卻又互藏心機的友誼，因此常常花許多時間一起討論劇本，也在合作過程中發展出好默契。

坎卓克透露，以前跟布蕾克萊芙莉老公萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）合作電影《心聲》時，曾在片場看過布蕾克卻不熟悉，但在真正合作後發現彼此很合拍，她說：「合作後我發現布蕾克甜美又溫暖，而且十分認真，這次的劇本很複雜，我們在拍攝每場戲之前會先花很多時間討論角色的關係，一開拍就能馬上進入狀況，迅速投入到角色裡。」

改編自暢銷懸疑小說的《失蹤網紅》描述安娜坎卓克飾演的開朗人氣網紅史蒂芬妮和布蕾克萊芙莉飾演的上流貴婦艾米莉因緣際會結識而成為共享秘密的閨蜜，但艾米莉卻總是帶有史蒂芬妮摸不透的神祕面紗，而在艾米莉離奇失蹤後，史蒂芬妮才發現原來艾米莉有著暗黑秘密。在日前公布的最新中文預告中，更揭露失蹤的艾米莉卻又彷彿鬼魂一樣無所不在，她的失蹤是意外還是陰謀？而一心尋找好友的史蒂芬妮真的如表面上的善良開朗嗎？還是她其實也懷有秘密？

安娜坎卓克說這部電影充滿跌宕起伏，揭露了女性內心的各種心機，她說：「女性之間的交往常常有著很多錯綜複雜的心思與算計，和暗潮湧動的關係變化，而這部電影則直白地將這些女人心中最底層的心機一絲不露展現出來，你是女人，該看，你是男人，更要看。」

《失蹤網紅》描述親子部落客史蒂芬妮（安娜坎卓克 飾）和艾米莉（布蕾克萊芙莉 飾）因為育兒而成為閨蜜，有天艾米莉請史蒂芬妮幫忙接小孩下課，卻從此人間蒸發，史蒂芬妮四處尋找好友的下落，卻只找到唯一的消息──艾米莉的死訊，史蒂芬妮不願相信，決定找出真相，這才發現表面上的小忙隱藏著驚人的秘密，友情、愛情、失蹤竟然都不是這麼簡單。電影9月14日在台上映。

(中時 )

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