機師罷工協商 華航有進展 長榮不歡而散

2018年08月10日 22:08 中時 蔡依珍

率先登場的華航歷經3小時密談後有初步進展。(蔡依珍攝)

華航和長榮航空公司勞資雙方代表在罷工投票通過之後，10日展開首次協商，率先登場的華航歷經3小時密談後有初步進展，但長榮溝通到晚間21點半，仍未取得共識，將分別於下周五和四展開2次磋商，細節部分勞資雙方和勞動局都保密到家，僅強調會持續努力尋求多贏。

桃園市機師職業工會罷工投票6日結束，7日開票以97.9％的支持率，華航和長榮機師同時取得合法罷工權，在桃園市勞動局協調下，10日兩家航空公司分別與工會展開首次協商，由勞動局長王安邦親自主持，因工會理事長李信燕和副理事長陳祥麟分屬長榮和華航的機師，2場協商也由2人分別率同事出席，非自己公司的會議即在致意後先行離去。

率先登場的華航，由航務部門資深副總高星潢等6主管，和陳祥麟等5名華航機師、以及2名顧問與談，歷經3小時閉門會議，陳祥麟會後表示勞資雙方已有初步進展，將於下周五同一時間展開2度協商，至於聚焦商談的內容則不願多透露，希望資方持續釋出更多善意，一同為飛安努力，但仍未放棄罷工一途。與會者透露，協商氣氛輕鬆活潑，會議最後甚至關注自己在媒體即時新聞中的表現。

緊接著在17點登場的長榮分會勞資調解則相對拘謹，長榮派出人事室副總普維屏等7位主管，和李信燕等6位長榮機師協商，但勞資雙方仍有歧異，討論4.5小時、較表定時間超過1.5小時，仍未取得共識，雙方同意在16日14點展開2次協商。

勞動局表示，華航針對協商議題聚焦並有初步進展，長榮的勞資雙方則未取得共識，直言勞資協商不會只有一次，將依議題優先順序採分階段分次協商，強調會持續協助雙方良性溝通，尋求共識、追求多贏，保障勞資雙方與消費者權益。

長榮和華航的勞資雙方都強調，將由勞動局統一對外說明，不願談論協商細節，未證實華航是否聚焦在勞動條件變需經工會協商、獎懲機制工會參與，或是長榮是否有討論部分航班機師人力調配、機師合約調整等，態度相當保守。尤其工會代表都語帶保留，不希望協商曙光再節外生枝，但據了解，機師們普遍認為2公司派出的代表和過去幾乎是「原班人馬」，看不出「善意」，甚至有人直言「看到名單本來不想來」，希望能有更高層級、更有決策力的資方代表出席，共同磋商。

(中時 )