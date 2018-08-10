婦人自帶9斤螃蟹請餐廳加工 遭收天價加工費900人民幣

2018年08月10日 22:09 旺報 孫曜樟

大陸山東青島市民趙姓婦人自帶9斤螃蟹請飯店加工，最後遭收900元（人民幣，下同）加工費一事引發熱議，當地物價局表示，涉事海鮮館未對加工費明碼標價，勒令退還。9日青島西海岸新區工委宣傳部通報稱，已對渉事飯店加工費不明碼標價行為立案處理，並責令停業整頓。

趙姓婦人接受媒體採訪表示，7月30日，她花500元從市場購買14隻螃蟹，約在某海鮮館宴請外地友人，想的是在本地加工，不會貴得離譜，當時就沒有問價錢。但結帳時，朋友說價格不對，螃蟹加工費很貴。其提供的消費單據顯示，螃蟹（自帶）一欄為9（斤），單價100元，共900元。後經雙方溝通協商，顧客實際支付500元加工費。

趙女士的同伴孫女士稱，到青島市面上吃飯，自帶海鮮一般收幾十元加工費，如果提前告知要收900元加工費，那些螃蟹我們就帶回來了。 她認為，這些螃蟹都是顧客自帶，飯店僅僅是加工，收取「天價」加工費是欺詐和宰客行為，擾亂市場秩序。

對此，該海鮮館老闆回應，當時再三跟對方確認，自帶螃蟹每斤按店裡價格的50%收取加工費，顧客帶的共9斤。但其也承認事發時並未明碼標價，也未明確告知顧客加工費用。

事發後，顧客向當地主管部門投訴，當地物價局到涉事海鮮館調查，目前，海鮮館老闆已賠禮道歉，正在聯繫趙女退還加工費。目前該店已對加工費明碼標價，明確標示「禁止自帶海鮮，如需加工另收取加工費」。

(旺報 )