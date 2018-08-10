「台版河正宇」 鍾政均散發魅力圈粉

2018年08月10日 22:16 中時 洪秀瑛

鍾政均（左）與連俞涵合作。（幸星娛樂提供）

鍾政均在 《鎮魔司》的造型神似河正宇。（幸星娛樂提供）

鍾政均。（取自臉書）

河正宇。（資料照）

「台版河正宇」鍾政均。

曾演過《我的寶貝四千金》、《深夜食堂》、大陸劇《北京遇上西雅圖》等潛力新星鍾政均，9日過29歲生日，當天適逢新戲前置作業，經紀人特別準備了他喜歡的蛋糕到現場，昔日合作過的金鐘導演邱皓洲與演員劉倩妏、曾少宗及工作人員，一同唱生日快樂歌慶賀，讓他驚喜不斷。

鍾政均準備許願的同時，表明今年剛好滿29歲，習俗上逢9不宜過生日，眾人笑他迷信的同時，劉倩妏和曾少宗還是貼心主動代吹蠟燭，並強迫他快許願，他今年2個生日願望分享給即將開拍的劇組及所有家人朋友。

鍾政均有不少廣告作品，也幫陶晶瑩等人拍過MV，近期則在新人歌手柯智棠MV中演出，他單眼皮外型有獨特魅力，先前在主演的古裝武俠系列電影《鎮魔司》古裝扮相，被說神似韓片《與神同行》的男主角河正宇，前不久河正宇來台宣傳《與神同行》續集，鍾政均的粉絲及周遭朋友又再討論了一番，他自己怎麼看帥哥河正宇？他嘴甜說「河正宇很有熟男魅力」。

鍾政均剛和連俞涵等優秀演員共同演出公視20週年的廣告，也客串近期熱門話題影集《你的孩子不是你的孩子》，在「必須過動」單元飾演老師。接下來他除了將開拍一部新劇外，由於古裝武俠系列電影《鎮魔司》首部曲今年6月上映時，在大陸引起迴響，團隊乘勝追擊召集原班人馬，並加入新的演員，鍾政均近期將到橫店為第二部曲接受武術訓練。

(中時 )