《靈犬貝兒》法國票房破3億 小男孩不離不棄大白熊犬

2018年08月10日 22:16 中時 潘鈺楨

超萌的庇里牛斯山犬擔綱演出。（原創娛樂提供）

改編法國知名經典兒童文學的療癒系電影《永遠的朋友：靈犬貝兒》，講述小主人翁賽巴斯蒂安與心愛大白熊犬「貝兒」之間的深刻友誼，預告一上線，旋即引起喜愛狗狗的觀眾熱烈討論。這隻從80年代就擄獲歐洲、亞洲粉絲的庇里牛斯山犬「貝兒」，勢必會在台灣帶動一股愛狗風潮！

《永遠的朋友：靈犬貝兒》改編自法國名演員/作家塞西爾奧布里(Cecile Aubry)1965年出版的兒童小說，80年代小說被翻拍成卡通，是許多5年級、6年級生的童年回憶。電影今年2月在法國上映，票房突破3億，口碑好評不斷，法國觀眾喜歡這部片的原因是貝兒與主人之間的情感「純真」、「可愛」、「動人」。

在《永遠的朋友：靈犬貝兒》中，貝兒與12歲的小主人賽巴斯蒂安是生活中最重要的陪伴。當賽巴斯蒂安得知父母堅持要從法國山區移民到蒙特婁，心情沮喪到了谷底，無法跟爸媽好好交談，貝兒在一旁像是和事佬一樣，用肢體動作催促賽巴斯蒂安與爸媽和解，模樣相當療癒可愛。在電影中，貝兒也升格當媽媽，生了3隻小小庇里牛斯山犬，賽巴斯蒂安不想離開山區，希望能永遠照顧貝兒與她的孩子。

這隻風靡歐、亞的可愛大型犬貝兒，引起台灣廠商的高度關注，此次總共有9間台灣廠商提供商品做為預售票及宣傳活動使用，包括寵物界知名領導品名蘇菲狗SofyDOG、水滴文化、大好書屋、沛瀅有限公司、hohoengine我是寶、K9 NatureHolic、飛寶室內遊戲樂園、UMade、EcoCare淨環保。電影將於9月7日在台上映。

(中時 )