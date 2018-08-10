《自由行》盧卡諾影展首映 導演描述當代「身心靈流亡」

導演應亮攝於2018盧卡諾影展映後座談。（公視提供）

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《自由行》收納台灣著名景色。（公視提供）

由公視國際合製、中國流亡導演應亮執導的電影《自由行》，將於瑞士時間11日角逐盧卡諾影展頒獎典禮的主競賽單元獎項。2日導演應亮、公視總經理曹文傑與滿場近千觀眾一起觀賞《自由行》開幕首映，映後座談會上，各國影人最關心的則是應亮會否因拍攝本片，遭受政治壓力，而有無法返港的風險。

應亮在會上表示，香港已經是他的家，但他直言，這幾年香港越來越「中國化」，認為《自由行》算是他的半自傳，描述了這一代的人很多都在經歷心靈與身體的流亡。這部長片如同應亮的半自傳，在瑞士世界首映後，獲美國知名雜誌《variety》評為「應亮導演迄今為止最精彩的電影」，《新蘇黎世報》則評論該片將拍片遭遇的審查與政治壓迫處境作為題材，描繪了中國未曾在西方呈現的真實。

《自由行》由公視及高雄拍、香港、新加坡、馬來西亞跨國合製，九成由台灣影視工作者參與，全片幾乎在台灣取景，將高雄新光碼頭、中山大學西子灣、打狗英國領事館、台南孔廟等著名景點都收錄在片中。盧卡諾影展是僅次於坎城、柏林、威尼斯影展的「世界第四大影展」，鼓勵青年導演、藝術與議題電影。今年競賽項目由導演賈樟柯擔任主席，將在瑞士時間8月11日公布本屆競賽結果。

(中時 )

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