臺北興富發棒球隊 紮根公益一起來

2018年08月10日 22:42 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

成立於民國98年的臺北市棒球隊，除了背負推廣臺北市棒球風氣的責任，105年正式與興富發建設冠名合作後，更將參與社會公益列為重要任務，今天在臺北市立天母棒球場就舉辦了「運動傳承新一代，紮根公益一起來」活動，特地邀請私立聖道之家的師生，參加棒球體驗活動，希望能培養小朋友對棒球的興趣。

臺北市成立棒球隊的宗旨，是為了接續三級棒球與職業棒球之間的人才，透過業餘賽事累積實力。不過臺北市政府對於體育團隊的期待不止於此，體育局長李再立就說：「我們的棒球隊不只是一支棒球隊，期許我們的棒球隊能多做公益活動去關懷我們的社會。」

臺北興富發棒球隊球員認真指導小朋友。（北市體育局提供）

這樣的發想，與105年開始冠名支持臺北市棒球隊的興富發建設不謀而合，才有了今日與聖道之家孩童的公益活動，希望透過球員與孩子的互動，一方面讓球員能在棒球之外，有更多社會關懷，另一方面則希望透過這樣的活動，能培養小朋友對棒球的興趣，進而從事體育活動，擁有更健康的生活。

「興富發一向秉持取之於社會，回饋社會，我們長期投入本土建築產業，希望透過這樣的活動，表達興富發對社會回饋的呈現。」興富發建設董事長鄭志隆強調，贊助棒球隊並從事公益活動，對企業形象有正面助益，更提升員工對公司向心力，他說：「興富發拋磚引玉，鼓勵更多企業，對相關體育活動，能投入更多資源。」

興富發建設董事長鄭志隆（左起）與臺北市政府體育局局長李再立一同致贈棒球與棒球手套給聖道兒童之家院長黃清塗。（北市體育局提供）

聖道兒童之家院長黃清塗則強調，在社會需要幫助的時候，私部門往往有更大能量能提供協助，這個社會是大家的，期許公部門與私部門有更多合作，就如同興富發這樣的優良企業，搭配臺北市政府棒球隊，一同來關心社會弱勢，讓社會變得更好。

李再立強調，本次棒球公益活動只是開始，未來臺北興富發棒球隊不但將繼續舉辦棒球體驗活動，未來還將前往老人安養院等，持續表達社會關懷，他說：「讓臺北興富發棒球隊成為關懷社會的溫暖團隊。」

開幕典禮中則播放了一段活動緣起的影片，透過體育局李再立局長及興富發建設廖昭雄副總經理二人的說明，讓所有來賓都印象深刻。體育局及興富發建設合贈棒球手套與棒球給聖道兒童之家黃院長；興富發建設也致贈涼水壺給師生活動使用；聖道兒童之家也回贈院生簽名T恤、感謝狀與小錦旗給體育局、興富發建設與臺北興富發棒球隊。

典禮結束後，即進行聖道兒童之家師生與球隊一起參與的棒球體驗活動。從基礎的熱身操、棒球禮儀到投球示範操作與傳接球，循序漸進的引導師生興趣，短暫休息之後進入守備、打擊的練習。中午用餐休息後開始分組對抗，所有師生與球隊球員都興致昂然，在天母棒球場內玩的不亦樂乎！整天的活動在下午4點半結束，帶著依依不捨的心情，大家都期待下次再相逢！

(中時電子報)