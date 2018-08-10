臺北興富發棒球隊 紮根公益一起來

成立於民國98年的臺北市棒球隊，除了背負推廣臺北市棒球風氣的責任，105年正式與興富發建設冠名合作後，更將參與社會公益列為重要任務，今天在臺北市立天母棒球場就舉辦了「運動傳承新一代，紮根公益一起來」活動，特地邀請私立聖道之家的師生，參加棒球體驗活動，希望能培養小朋友對棒球的興趣。
臺北市成立棒球隊的宗旨，是為了接續三級棒球與職業棒球之間的人才，透過業餘賽事累積實力。不過臺北市政府對於體育團隊的期待不止於此，體育局長李再立就說：「我們的棒球隊不只是一支棒球隊，期許我們的棒球隊能多做公益活動去關懷我們的社會。」
這樣的發想，與105年開始冠名支持臺北市棒球隊的興富發建設不謀而合，才有了今日與聖道之家孩童的公益活動，希望透過球員與孩子的互動，一方面讓球員能在棒球之外，有更多社會關懷，另一方面則希望透過這樣的活動，能培養小朋友對棒球的興趣，進而從事體育活動，擁有更健康的生活。
「興富發一向秉持取之於社會，回饋社會，我們長期投入本土建築產業，希望透過這樣的活動，表達興富發對社會回饋的呈現。」興富發建設董事長鄭志隆強調，贊助棒球隊並從事公益活動，對企業形象有正面助益，更提升員工對公司向心力，他說：「興富發拋磚引玉，鼓勵更多企業，對相關體育活動，能投入更多資源。」
聖道兒童之家院長黃清塗則強調，在社會需要幫助的時候，私部門往往有更大能量能提供協助，這個社會是大家的，期許公部門與私部門有更多合作，就如同興富發這樣的優良企業，搭配臺北市政府棒球隊，一同來關心社會弱勢，讓社會變得更好。
李再立強調，本次棒球公益活動只是開始，未來臺北興富發棒球隊不但將繼續舉辦棒球體驗活動，未來還將前往老人安養院等，持續表達社會關懷，他說：「讓臺北興富發棒球隊成為關懷社會的溫暖團隊。」
開幕典禮中則播放了一段活動緣起的影片，透過體育局李再立局長及興富發建設廖昭雄副總經理二人的說明，讓所有來賓都印象深刻。體育局及興富發建設合贈棒球手套與棒球給聖道兒童之家黃院長；興富發建設也致贈涼水壺給師生活動使用；聖道兒童之家也回贈院生簽名T恤、感謝狀與小錦旗給體育局、興富發建設與臺北興富發棒球隊。
典禮結束後，即進行聖道兒童之家師生與球隊一起參與的棒球體驗活動。從基礎的熱身操、棒球禮儀到投球示範操作與傳接球，循序漸進的引導師生興趣，短暫休息之後進入守備、打擊的練習。中午用餐休息後開始分組對抗，所有師生與球隊球員都興致昂然，在天母棒球場內玩的不亦樂乎！整天的活動在下午4點半結束，帶著依依不捨的心情，大家都期待下次再相逢！
(中時電子報)