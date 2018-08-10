俄改造伊爾-22為「星戰飛機」 做戰時空中指揮所

冷戰時期的伊爾-22飛機原做為核戰發生時指揮軍隊用，俄國準備把它的電子通信與指揮系統進行大改造，做為戰場即時監控指揮中心。（圖／衛星通訊社）

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中時電子報

俄羅斯軍方準備將把4架冷戰時期的伊爾-22M11飛機進行改造成適應現代化戰爭的「星戰飛機」，它將配備最新的通訊與指揮系統，成為可即時指揮地面部隊、戰機和衛星的空中指揮所，並計劃在明年開始執勤。

《參考消息網》引述俄羅斯《消息報》指出，上世紀80年代初入役的伊爾-22M11的原設計用途是在發生核戰時指揮軍隊。俄軍改造後，它將成為可以即時監控戰場的多功能空中指揮所。由於它將配備最新的通信和指揮系統，以及大量先進設備，俄國空軍飛行員們把它稱為「星戰飛機」。

報導說，首架接受改造的伊爾-22M11的機身編號為RF-9441，該機於1982年首飛。機身內部電子裝置基本上將全部更換。飛機將安裝無線電中繼站，可通過被保護的數位通信頻道轉發和接收信息。改造後的飛機將接入陸軍與空軍的自動指揮體系，機上可直接指揮演習，在開展特種行動時調動多兵種合成部隊，在戰時對軍區或方面軍的多支部隊進行協調。

不過，改造不涉及伊爾-22M11的機體，因為機體擁有足夠的強度可供超期使用。伊爾-22M11機體為鉚接而非焊接結構，鉚接部位不存在金屬疲勞和銹蝕問題。

報道稱，改造後飛機座艙將變得更加舒適。艙內配備了工作台和指揮員休息室。操作人員可通過大屏幕實時監控戰場形勢並指揮軍隊。機上還為需長時間工作的操作軍官配備了床鋪。

過去，俄軍的空中指揮所是配給軍隊高級將領使用的，這種飛機由軍區或兵種司令掌握。伊爾-22曾用於阿富汗戰爭和車臣戰爭，除履行常規任務外，這種性能可靠、乘坐舒適的飛機還常用於人員運送。改造後的伊爾-22M11將不會指派給將領，將只用於執行作戰飛行任務。

(中時電子報)

文章來源：俄將伊爾-22改造成「星戰飛機」 可實時監控戰場並指揮軍隊

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