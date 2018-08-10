新北市警局刑事鑑識中心再獲2項TAF認證

2018年08月10日 22:52 中時 葉書宏

新北市政府警察局刑事鑑識中心於107年7月再通過財團法人全國認證基金會(TAF)ISO/IEC 17025:2005「彈頭、殼鑑定」及「槍擊殘跡鑑定」2項目認證，為全國各縣市警察機關唯一獲得該2項目認證之單位，同時，自98年起陸續取得之DNA、親緣、氣體動力式槍枝、塗料及纖維鑑定等5項認證項目經實地評鑑均符合規範，再通過延展認證，新北市政府警察局刑事鑑識中心於生物、物理及化學鑑定領域取得TAF認證之項目已達7項，居全國各縣市首冠。

鑑識科學自李昌鈺博士及著名CSI影集推廣後受到普遍重視，鑑識人員在司法程序中擔任求真求實、毋枉毋縱之重要角色。鑑識報告對於判決結果有直接性的影響，因此，通過認證即是為了確保報告之公信力，依循標準作業程序，除規範鑑定人外，亦讓每案鑑定流程能夠受專業稽核檢視。

今新北市警局刑事鑑識中心再新增2認證項目，具備彈頭、彈殼及槍擊殘跡鑑定能量，提升串連轄內同類案件之效率，以今年度6月份發生的蘆洲分局轄內游某遭槍擊死亡案為例，涉嫌人在案發後疑似舉槍自殺，為確認自殺事實，本局鑑識人員採集犯嫌左右兩手虎口槍擊殘跡，經實驗室鑑定檢出槍擊殘跡特異性元素，協助確認犯嫌自殺之事實；另將槍殺游某現場6顆彈殼與涉嫌人自殺現場1顆彈殼進行比對，其彈底紋痕特徵吻合，認係由同一把槍枝所擊發，更確認不同現場彈殼均來自該手槍所擊發，二項新增認證技術，同時發揮戰力，快速提供偵查人員正確的偵查方向。

新北刑事鑑識中心在人員編制總數不變之艱困環境下，仍不斷精進與突破，讓整體鑑識工作能持續進步，期能秉持胡木源局長期勉「沒有最好，只有更好」之精神逐步創新，持續建構智慧城市網、打擊不法，以守護新北市市民之安全。

(中時 )